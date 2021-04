Tiroteo en Wisconsin dejó al menos tres muertos y dos heridos este #18Abr

Este domingo 18 de Abril, EEUU se viste de luto una vez más. En esta oportunidad es la ciudad de Kenosha en el estado de Wisconsin la que lamenta tres fallecidos y dos heridos de gravedad a raíz de un tiroteo.

Por LaPatilla.com

La información la dio a conocer la reportera de la NBC Chicago, Lisa Chavarria a través de su cuenta en Twitter, donde detalló que un hombre inició el tiroteo en un restaurant llamado The Somers House, según la información suministrada por el departamento de Policía.

Chavarria explicó que el sospechoso no fue detenido en el momento.

At least 3 people are dead and 2 others have serious injuries after a man opens fire at The Somers House, a bar/restaurant in Kenosha, per Sheriff’s Dept. The suspect is still on the run. Details on @nbcchicago this morning. pic.twitter.com/WNsCB1CL43

— Lisa Chavarria NBC5 (@LisaChavarria) April 18, 2021