Llena de dolor, Angie Pérez revela la muerte de su bebé

Una vez más la polémica periodista y ganadora de un Emmy, Angie Pérez fue muy comentada en las redes sociales y esta vez no fue por atacar a nadie, ya que reveló públicamente que estaba embarazada y perdió al bebé de ocho semanas de gestación.

Con información de El Farandi

Por su parte, a través de de su cuenta oficial en la red social de la camarita, la criolla no se aguantó más su dolor y compartió esta triste noticia para ella y para su familia con una foto de uno de los eco del bebé.

Asimismo, Pérez escribió este emotivo mensaje en el pie de foto de la publicación con el que contó su dura experiencia: »No había querido preocupar a nadie, pero estuve embarazada y perdí mi bebé a las 8 semanas de gestación. Muy doloroso, física y emocionalmente, agravado por el pésimo manejo de mi salud por parte de los médicos que me atendieron acá en EE.UU. Sufrí la pérdida el 1 de abril en la noche, pero ya era 2a vez que paraba en emergencias en menos de 2 semanas por síntomas que me afectaron mucho durante el embarazo. 10 días antes estuve en el ER por deshidratación. A los pocos días, un sangrado leve, pero que no me pusieron atención en el consultorio y me costó mucho conseguir consulta con ellos. Cuando finalmente me examinaron, ya no encontraron el latido del corazón de nuestro bebé ? (y ya lo habíamos visto a las 6 semanas). Yo estaba muy confundida, porque ni siquiera me explicaron lo que eso significaba ni tampoco me dieron opciones, como pasar el aborto natural, tomar medicamentos o hacer un legrado. Nada. Me tiraron a los leones. Sólo me dijeron que, si sangraba mucho, corriera a la sala de emergencias. Así fue y no salgo aún de mi asombro, con horror y con rabia, que nunca me advirtieron ni me explicaron nada. En emergencias me tuvieron más de 9 horas, perdiendo mucha sangre, con la hemoglobina por el piso y la tensión muy baja’’.

Seguidamente, Angie reveló que debido a estas complicaciones le tuvieron que prácticar un aborto: ‘’Me habían preparado para quirófano y, cuando llegó la ginecóloga de guardia a las 3:00 a.m. decidió que no era necesario intervenir sino darme medicinas para terminar de expulsar todo, cosa que nunca ocurrió y, 9 días después, otra visita a emergencias (3a en menos de 3 semanas), luego de conversar con quien fuera mi ginecólogo hace años en Venezuela. Estaba indignado por el pésimo manejo de mi situación por parte de los médicos acá. Había pasado la semana buscando citas para otra ecografía y otro examen de sangre y no había nada disponible sino hasta dos semanas después. Insólito. Mi doctor de Venezuela me explicó que allá hacen legrado siempre, para evitar un #aborto séptico’’.