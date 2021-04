En VIDEO: Momento en que Biden contactó a la familia de Floyd tras el veredicto

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llamó este martes 20 de abril a la familia de George Floyd tras el anuncio del veredicto en juicio por su muerte.

El mandatario les transmitió que se sentía “muy aliviado” por la sentencia.

El video fue compartido por el abogado Ben Crump a través de su cuenta de Twitter. “Esperamos poder contar con usted para la reforma policial que NECESITAMOS en Estados Unidos”, agregó.

President Biden and VP Harris call the Floyd family after the GUILTY verdict! Thank you @POTUS & @VP for your support! We hope that we can count on you for the police reform we NEED in America! ?? pic.twitter.com/cg4V2D5tlI

