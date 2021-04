La Superliga anunció su continuidad sin los clubes ingleses

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La Superliga emitió un comunicado de madrugada, a la conclusión de la reunión telemática de los clubes que se mantienen tras el abandono de los seis equipos ingleses que la integraban, en el que anuncia la continuidad de la nueva competición con una reconfiguración del proyecto.

Los equipos españoles Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid y los italianos Juventus, Inter de Milán, y AC Milan mantienen la propuesta de una nueva competición europea “porque el sistema actual no funciona”. La salida en la noche del martes de los ingleses Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United y Tottenham Hotspur no provoca ningún cambio.

“Nuestra propuesta tiene como objetivo permitir que el deporte evolucione al mismo tiempo que genera recursos y estabilidad para toda la pirámide del fútbol, incluyendo la ayuda para superar las dificultades financieras experimentadas por toda la comunidad del fútbol como resultado de la pandemia. También proporcionaría pagos solidarios materialmente mejorados a todas las partes interesadas en el fútbol”, reza el comunicado.

