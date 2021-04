¡SUSTO! Niño cayó a las vías del tren mientras caminaba con su madre ciega (VIDEO)

Un pequeño niño en Mumbai, India, se salvó de una muerte segura tras caer a los rieles del tren gracias a un heroico rescate de uno de los empleados de la compañía, que corrió para auxiliar al niño segundos antes de que el tren lo aplastara.

Por Infobae

La secuencia dura unos 29 segundos, en ella se ve al pequeño caminando de la mano de su madre, una mujer de 30 años que sufre de ceguera. Se acercan cada vez más al borde de la plataforma hasta que el niño se resbala y cae en las vías del tren.

Desconcertada la mujer trata de encontrar a su hijo y mueve las manos buscándolo sin éxito. Por los gritos del menor ella presume que cayó al tren y trata de rescatarlo, pero como es ciega no logra acercarse a donde está.

En ese momento entra en escena un empleado de la Central de Ferrocarriles de Mumbai, que corre hacia el niño. Hacia el fondo de la imagen se ve al tren acercándose. Entonces, el empleado avanza entre los rieles, toma al pequeño y lo alza hasta la plataforma, donde es recibido por su madre y otras personas que estaban presenciando la escena. Después se sube él, apenas a tiempo para que el tren pase sin dejar víctimas en su camino.

Todo ocurrió en la estación de Vangani, en el distrito de Thane, el pasado sábado por la noche. El valiente hombre se llama Mayur Shelke, quien por sus actos recibió elogios del ministro de Ferrocariles Poyush Goyal.

Must watch this inspiring video of

Mayur Shelke, a pointsman in Mumbai Division,

risking his own life & saving life of a child who lost his balance & fell down on railway track at Platform 2 of Vangani railway station while the train was approaching.

Kudos to his courage! pic.twitter.com/SCG2SAWNMr

— Sunil Deodhar (@Sunil_Deodhar) April 19, 2021