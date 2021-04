Organizaciones de la sociedad civil rechazan la nueva providencia de registro por terrorismo y otros delitos en Venezuela

Posteado en: Destacados, Nacionales

Mas de 600 organizaciones de la sociedad civil declaran su rechazo rotundo y exigen la derogación de la nueva providencia de registro por terrorismo y otros delitos en Venezuela.

Por la patilla.com

A través de un comunicado las organizaciones de la sociedad civil que suscriben el presente pronunciamiento manifestaron un definitivo rechazo a la nueva Providencia Administrativa No. 001-2021 para el Registro Unificado de Sujetos Obligados ante la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, adscrita al Ministerio de Interior, Justicia y Paz, publicada en Gaceta Oficial No. 42.098 del 30 de marzo de 2021, por constituir un acto inconstitucional, de extralimitación legal y de grave quebrantamiento a las normas internacionales de protección de los derechos humanos y libertades fundamentales que son de obligatorio cumplimiento para el Estado venezolano.

La mencionada providencia obliga al registro de todas las personas naturales o jurídicas de naturaleza no financiera antes del 1 de mayo de 2021, dando especial preferencia a las Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL), para la vigilancia y supervisión de sus fines en actas constitutivas y de asambleas, miembros y personal, lista de donantes, movimientos financieros, lista de todos sus beneficiarios y de otras organizaciones con las que trabajen, bajo la presunción de incurrir en delitos como el terrorismo y otros, o de vulnerabilidad a estos delitos, por no estar sujetas al control de un órgano público específico o reguladas por una ley especial.

Esta providencia, al establecer la posibilidad de ilegalización e inclusive cárcel, por incumplimiento, pone en riesgo la acción de miles de organizaciones que prestan un constante apoyo a los sectores más vulnerables de la población en un momento que millones de familias requieren asistencia y protección frente a la miseria, el hambre, la grave situación de salud y las sistemáticas violaciones a los derechos humanos.

Es una normativa sub-legal, que regula asuntos reservados a las Leyes, con un rango inferior incluso a reglamentos y resoluciones, que establece procedimientos, requisitos, plazos y certificaciones para las organizaciones de la sociedad civil, no contemplados en ningún instrumento del ordenamiento jurídico venezolano y que, por lo tanto, son arbitrarios, intrusivos y ajenos al supuesto fin que dicen perseguir; omite la existencia de normas constitucionales, leyes y resoluciones en Venezuela que protegen y regulan la actividad de las organizaciones conforme a su naturaleza sin fines de lucro y su carácter de asociaciones libres, autónomas e independientes; e impone la aplicación de sanciones abiertas por presunción de delitos contemplados en la Ley Orgánica sobre la Delincuencia Organizada y el Financiamiento al Terrorismo, entre otras, multas, prisión y revocatoria de actividades.

Con base en estas consideraciones, declaramos:

En primer lugar, la providencia coloca en grave amenaza a todas las personas que se encuentran bajo el deber de amparo provisto por las organizaciones de la sociedad civil y el cual sería vulnerado con la aplicación de esta medida. Se obliga a revelar información personal que puede poner en peligro sus vidas, integridad, seguridad, libertad y subsistencia en el actual contexto venezolano, violando sus derechos a la protección, la asistencia, la confidencialidad y la privacidad. Las organizaciones estamos comprometidas a resguardar tales derechos en cualquier circunstancia, incluyendo evitar riesgos de delación, estigmatización y abusos de discriminación o privación de acceso a bienes y servicios esenciales como ha venido ocurriendo durante los últimos años.

En segundo lugar, la providencia viola el derecho humano a la libertad de asociación, cambiando su marco regulatorio actual que no admite ningún control previo, al imponer que las organizaciones de la sociedad civil estén sujetas al permiso y control del Estado y, por tanto, a la posibilidad de su revocación, faltando a sus obligaciones de garantizar el respeto y protección de todas las personas en su libertad para asociarse y constituir organizaciones con autonomía, independencia y capacidad para tener acceso a la cooperación nacional e internacional. En el ejercicio de este derecho pueden existir regulaciones, siempre que sean establecidas por leyes legítimamente adoptadas, con limitaciones temporales y proporcionales y no discriminatorias, sin afectar la esencia del derecho ni suspensión posible alegando razones de orden interno.

En tercer lugar, la providencia viola los principios de presunción de inocencia y de legalidad. Todas las organizaciones de la sociedad civil estarían sometidas a un estado general de sospecha bajo el control discrecional de un órgano con funciones de supervisión e inteligencia en materia de delitos de legitimación de capitales y terrorismo que deberían estar restringidas al sistema financiero y las cuales se desnaturalizan al emplearse para controlar a las organizaciones, atribuyéndose facultades de certificar a las organizaciones de «estar libres de delitos», en tanto se registren y cumplan los recaudos de información exigidos, exponiéndose a sanciones inespecíficas. Además, es un registro ajeno a las prácticas y estándares internacionales de “lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo” del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), cuyas normas “se redactaron para garantizar que se ajustan a los principios internacionales sobre derechos humanos y libertades fundamentales”. El desvío de estos estándares evidencia que la verdadera intención del registro es ejercer un control ilegítimo sobre las labores de nuestras organizaciones.

Esta providencia se inscribe en los patrones de criminalización sistemáticos contra las organizaciones de la sociedad civil, intensificados durante el último año y sin duda representa el evento de mayor gravedad que se haya visto hasta ahora, con el claro propósito de cerrar el espacio cívico, mediante un cerco de severas restricciones a la sociedad civil para continuar defendiendo los derechos y prestando la debida asistencia y la protección a la población venezolana.

Por consiguiente, dado que la aplicación de esta providencia administrativa es inaceptable y traería mayores consecuencias lamentables de sufrimiento humano para la población venezolana, severamente afectada por graves violaciones de derechos humanos, la pandemia por Covid-19 y la emergencia multidimensional que atraviesa el país desde hace varios años, exigimos sus derogación inmediata y el cese, por completo, de las políticas de criminalización y persecución que cercenan el derecho de la sociedad civil a contribuir en las soluciones de los complejos y profundos problemas del país, lo cual demanda la apertura y el fortalecimiento del espacio cívico.

Suscriben,

C. Ancora Humanitas

C. APOYE

C. Banauge

C. Batido Solidario

C. Casa Nuevo Pueblo

C. Centro de Animación Juvenil

C. Centro de Investigación Social

C. Democracia Emprendedora

C. Escuela de Cine y Televisión

C. FamiliaMetro

C. Fundación Peter Alexander para Niños Autistas del Edo. Zulia (FUPANAZ)

C. Gobernabilidad y Gerencia

C. Iglesia Centro Evangelístico, Barquisimeto

C. Jóvenes y Desarrollo

C. Kapé Kapé

C. La Movida Positiva

C. Llamado a la Conciencia Vial

C. María Estrella de la Mañana

C. Médicos Unidos de Venezuela

C. Movimiento Vinotinto

C. Nuevo Amanecer

C. Pequeños Científicos

C. Portachuelo/Cesap-Aragua

C. Proyecto Nodriza

C. Reforma Judicial

C. Sumate

ABANSA Mi Refugio

ABC Prodein Venezuela

Abogados del Estado Bolívar

Acceso a la Justicia

Acción Campesina

Acción Ciudadana

Acción Solidaria

Acción Zuliana por la Vida (Azul Positivo)

ACCSI Acción Ciudadana Contra el SIDA

ACOANA

Aconvida

ADHAM Asociación de Derechos Humanos Amigos de Margarita

ALASID Asociación Larense para El Síndrome de Down, Lara

Aliadas en Cadena AC

Alianza Colectiva Contra el VIH (ACOVIH Portuguesa)

Alianza de Familiares de Víctimas del 2017 (ALFAVIC-2017)

Alianza Global de Jóvenes Políticos Venezuela

Alianza Lambda de Venezuela Asociación Civil

Alianza para la Acción Climática Venezuela

Alianza Regional por la Libre Expresión e Información

Alianza Solidaria para la Lucha Contra el VIH y el Sida (ASOLSIDA)

Alianza Venezolana por la Salud

Alimenta la Solidaridad

Alma

Amavida Zulia

Amigos de Sotillo

Amigos Trasplantados de Venezuela

Amnistía Internacional

Aprendiendo a ser positivo (ASER+)

Apriepne

Arboreus Derechos Humanos A.C.

Archivo Regional de Folklore del Estado Yaracuy (ARFEY)

ARCORES – Venezuela

Asamblea de Educación

Asociación de Profesores de la UCV (APUCV)

Asociación Cauce

Asociación Civil Agora

Asociación Civil ASOVIDA

Asociación Civil Caciques «ASOCICA»

Asociación Civil Cáritas de Ciudad Bolívar

Asociación Civil Centro Campesino El Convite del Grupo Social Cesap

Asociación Civil Centro de Desarrollo Integral Sucre (Cedisuc)

Asociación Civil Centro de Formación Popular Nuevo Pueblo

Asociación Civil Ciudadanía Activa

Asociación Civil Comunitaria Sábana Larga

Asociación Civil Concentroccidente del Grupo Social Cesap

Asociación Civil Consorcio Desarrollo y Justicia

Asociación Civil de Buena Voluntad

Asociación Civil de Planificación Familiar

Asociación Civil Ecológica y Social Chunikai

Asociación Civil El Paragüero

Asociación Civil Escuelas Arquidiocesanas

Asociación Civil Escuelas Arquidiocesanas de Maracaibo

Asociación Civil Esperanza Joven

Asociación Civil Fomentando Alegría y Bienestar Infantil. AC FABI

Asociación Civil Fuerza, Unión, Justicia, Solidaridad y Paz (FUNPAZ)

Asociación Civil Garrufio

Asociación Civil Impulso Vital Aragua – Aciva

Asociación Civil Juntos por Caroní

Asociación civil Los Naguaritos

Asociación Civil Más Ciudadanos

Asociación Civil Mujeres en Línea

Asociación Civil Nilo

Asociación Civil NUPAZ

Asociación Civil OPENMUJER

Asociación Civil para la Conservación de la Cuenca del Lago de Maracaibo (ACLAMA)

Asociación Civil Paz Activa

Asociación Civil Perijá

Asociación Civil Phynatura

Asociación Civil Piñal Norte

Asociación Civil Por La Vida AC

Asociación Civil Saber es Poder-AsoSaber

Asociación Civil Sembrando Esperanza

Asociación Civil Uniandes

Asociación Civil Unidad de Recuperación Nutricional La Casa Grande

Asociación Civil Unidos Por Un Isnotu Posible

Asociación Civil Venezolanos en España

Asociación Civil Vida y Luz (Asoviluz)

Asociación Cooperativa Financiera Valera – COFIVAL

Asociación Costa Rica Integra

Asociación Damas Salesianas (ADS)

Asociación de Mujeres por el Bienestar y Asistencia Recíproca – AMBAR

Asociación de Mujeres ts liquidambar

Asociación de Periodistas Venezolanos en Ecuador

Asociación de Profesores de la Universidad de Carabobo (APUC)

Asociación de Profesores de la Universidad de Los Andes (APULA)

Asociación de Trabajadores Emprendedores y Microempresarios (ATRAEM)

Asociación de Trasplantes de Venezuela

Asociación de Vecinos Las Chimeneas, Valencia Estado Carabobo

Asociación Lean

Asociación Nacional de Ecodefensores

Asociación Nacional de la Prensa (ANP) de Bolivia

Asociación Para una Sociedad Más Justa

Asociación Usuarios IPS Corvesalud

Asociación Venezolana de Mujeres

Asociación Venezolana de Servicios de Salud de Orientación Cristiana (AVESSOC)

Asociación Venezolana para el Síndrome de Down AVESID

Asociación Venezolana para la Hemofilia

Asociarte

ASOMUVI

ASOPRAES – Asociación de Propietarios y Residentes de Prados del Este

Asosanluis

Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji)

Association Watunna Venezuela et Compagnons

Aula Abierta

AVEPCA

AVES, Asociación Venezolana de Ecoturismo y Sostenibilidad

AVESA, Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa

Ayudar es un Don

Banco del Libro

Baruta En Movimiento

Brigadas Azules

Cadena de Favores Venezuela

Caleidoscopio Humano

Cámara de la industria del Cine y Video

Cámara Venezolana de Emprendimiento- CAVEMPRE

CAMPO

Caracas Ciudad Plural

Caracas Mi Convive

Caracas Press Club

CaracasDoc

Casa de la Mujer Juana Ramírez La Avanzadora ONG

Cátedra de la Paz y Derechos Humanos Mons Oscar Arnulfo Romero

Cátedra Libre de Estudios de Ciudad Inteligente y Sostenible ALEXIS DE TOCQUEVILLE

Cátedras de Derechos Humanos de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado

Catia Posible

Cecavid

CECODAP

CEDICE Libertad

Centro al Servicio de la Acción Popular

Centro Augusto Mijares

Centro de Acción y Defensa por los Derechos Humanos (Cadef)

Centro de Activismo y Desarrollo Democrático para la Región CDDLatAm

Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública – Uruguay

Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello

Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana

Centro de Documentación en Derechos Humanos «Segundo Montes Mozo SJ» (CSMM)

Centro de Estudios de la Cooperación

Centro de Formación Los Pinos

Centro de Formación para la Democracia CFD

Centro de Formación Renaciendo Juntos

Centro de Habilidades para el Siglo XXI

Centro de Investigaciones Populares

Centro de Justicia y Paz – Cepaz

Centro de Organización y Animación Comunitaria (COAC)

Centro Monseñor Arias Blanco

Centro Nacional de Bioética CENABI

Centro para la investigación de la infancia y la familia (CENDIF)

Centro para la Paz y los Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela

Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ)

Chile Transparente

Circuito GRAN CINE

Circulo de reporteros gráficos de Venezuela

CISFEM

Ciudadanía Activa

Ciudadanía con Compromiso AC

Ciudadanos Unidos

Civilis Derechos Humanos

Civitas

Clima21 – Ambiente y Derechos Humanos

CNP Ciudad Guayana

Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia

Coalición Siderúrgica 40

Codevida – Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y la Vida

COFAVIC

Colegio de Abogados de Carabobo

Colegio de Abogados del Estado Apure

Colegio de Abogados del Estado Barinas

Colegio de Abogados del Estado Guárico

Colegio de Abogados del Estado Nueva Esparta

Colegio de Bioanalistas

Colegio de Enfermeras(os) del Estado Carabobo

Colegio de Farmacéuticos del Estado Barinas

Colegio de Farmacéuticos del Estado Carabobo

Colegio de Ingenieros del Estado Guárico (CIEG)

Colegio de Médicos Monagas

Colegio Mariano Picón Salas

Colegio Nacional de Periodistas

Comisión de DDHH de la Federación Venezolana de Colegios de Abogados del Estado Apure

Comisión de DDHH del Estado Monagas de la FCAV

Comisión de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de LUZ

Comisión de Derechos Humanos de la Federación de Abogados de Venezuela – Capitulo Estado Bolívar

Comisión de la Mujer Universidad de Los Andes

Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (México)

Comisión Nacional de DDHH de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela del Estado Guárico

Comisión Nacional de DDHH de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela del Estado Mérida

Comisión Nacional de DDHH de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela del Estado Táchira

Comisión Nacional de Derechos Humanos de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela del Estado Barinas

Comisión Nacional de Derechos Humanos de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela del Estado Lara

Comisión Nacional de Derechos Humanos de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela del Estado Nueva Esparta

Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez)

Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía CODEHCIU

Comité de DDHH de la Carucieña

Comité de DDHH de San Pedro

Comité de DDHH para la Defensa de Pensionados, Jubilados, Adultos Mayores y Personas con Discapacidad

Comité de Derechos Humanos de La Guajira

Comité en Defensa de los Derechos Humanos de los Pensionados y Jubilados

Comité para la Defensa de los DDHH Guarenas

Comité para la Defensa de los DDHH Montalbán

Comité para la Defensa de los DDHH Parroquia Coche

Comité para la Defensa de los DDHH Parroquia La Vega

Comité para la Defensa de los DDHH Parroquia Petare José Félix Ribas

Comité para la Defensa de los DDHH Parroquia Santa Rosalía

Comité por una Radiotelevisión de Servicio Publico

Comité Pro Defensa de los Derechos Humanos Familiares y Víctimas del Estado Falcón. COPRODEH

Comités para la Defensa de los DDHH Parroquia la Dolorita

Compromiso Compartido

Comunidad en Movimiento AC

Conciencia Ciudadana AC

Confederación Sordos de Venezuela (Consorven)

Confianza-UCV

Conoce tus Derechos

Consejo Arquidiocesano de Laicos Mérida

Consejo Comunal Prados del Este

Consejo Nacional de Laicos de Venezuela

Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional

CONVER Venezuela

Convite AC

Cooperativa Caribana / Mérida

Cooperativa MAS Producciones

Coordinación DDHH Estado Miranda por la Federación de Abogados de Venezuela

Coordinadora de Lucha Vecinal Lara

COPI Centro de Orientación Psicopedagógica Integral

Crea País

Creemos Alianza Ciudadana

Creemos Alianza Ciudadana Bolívar

Creemos Alianza Ciudadana Carabobo

Creemos Alianza Ciudadana Lara

Creemos Alianza Ciudadana Libertador

Creemos Alianza Ciudadana Miranda

Creemos Alianza Ciudadana Región Mérida

Creemos Alianza Ciudadana Táchira

Creemos Alianza Ciudadana Zulia

Creemos Sucre

Cuentos del Escarabajo

Cultura Democrática

Defensa en Acción

Defensores Populares de la República (DPFR-LARA)

DEFENSORIA ASOCIADA DA, Coordinación Venezuela

Defiende Venezuela

Dirección de DDHH del Colegio de Abogados del Estado Miranda

Eco Alianza de Venezuela

ECOVENARGEN

EDEPA A.C.

Educared

Einheit für Venezuela e.V.

El Jardín de la Esperanza

El km Inteligente

Embajadores del Orinoco

Emprendimiento Joven por Venezuela (Emprenjoven)

Encuentro Ciudadano

Epikeia Derechos Humanos

Equilibrio Hatillano

Equipo de Defensa de DDHH de Táchira (EDDHT)

Escuela de Comunicación Social Ucab Guayana

Escuela de Fútbol Fe y Alegría

Escuela de Oficios Valera

Espacio Civil A.C.

Espacio Público

Esperanzaenacción

EXCUBITUS Derechos Humanos en Educación

Éxodo A.C.

Expresión Libre

Extinction Rebellion Venezuela

Fábrica de Cine – Programa Social

FAVL Frente Amplio Venezuela Libre

FAVL Frente Amplio Venezuela Libre CARONÍ

Fe en Venezuela

Fe y Alegría

Fedecámaras Monagas

Federación de Colegio de Abogados de la Republica Bolivariana de Venezuela

Federación de Estudiantes de Derecho de Venezuela FEDEVE

Federación de Estudiantes Universitarios por los Derechos Humanos FEDEHU

Federación Nacional de Padres y Representantes – FENASOPADRES

Federación Única de Trabajadores y Trabajadoras del Estado Anzoátegui FETRANZOATEGUI

Federación Venezolana de Estudiantes de Bioanálisis

Federación Venezolana de Estudiantes de Comunicación Social

Festival de Cine de Maracaibo

Festival Internacional de cine VIH SIDA Vihsion

Fetrapure

Fetrasalud-Zulia

FEVIVIR-Apoyo a Mujeres con cáncer

Fondo Social para la Acción Popular y la Paz

Fordisi

Foro Ciudadano

Foro de Periodismo Argentino (FOPEA)

Foro Hatillano

Foro Penal

Foro San Antonio

Fraternidad Dominicana

Freedom House

Frente Amplio de Mujeres Venezuela Libre

Frente Autónomo para la Defensa del Empleo, el Salario y el Sindicato (FADESS)

Frente Nacional de Mujeres

Frente Universitario por la Recuperación de Venezuela

Fridays for Future Venezuela Región Central

FUCCAM (Falcón Unido contra el Cáncer Mama)

Fuerza Ecológica Calabozo (FECOLCA)

FUNCAMAMA, Fundación de lucha contra el cáncer de mama.

Fundación «5aldía» Venezuela

Fundación Adamas. CR

Fundación Agua Sin Fronteras

Fundación Aguaclara

Fundación AID FOR AIDS

Fundación Alberto Adriani

Fundación Amigos del Adolescente, FUNDAMAD

Fundación Amigos del Enfermo Hepático (FUNDAHE)

Fundación Ángeles de Luz

Fundación Arcoiris Por La Vida

Fundación Arepita Feliz

Fundación Artemisas

Fundación Ayuda a Tú Prójimo y al Planeta

Fundación Basura Cero

Fundación Bengoa

Fundación Blanca Nieve Sierra

Fundación Caribe Sur

Fundación Celiaca de Venezuela

Fundación Centro Comunitario para la Cooperación y el Aprendizaje Juventud Preventiva

Fundación Centro Gumilla de Los Jesuitas de Venezuela

Fundación CIIDER

Fundación Ciudadanía y Desarrollo – Ecuador

Fundación Conciencia Por La Vida

Fundación Corazón Rosa

Fundación Cristiana Manos por Venezuela

Fundación Cultural Cultyvalor

Fundación Dame tu Mano

Fundación de Egresados UNET

Fundación Derechos Humanos Anzoátegui

Fundación Desarrollo Sustentable de Venezuela

Fundación Diáspora Venezolana Fundiasve

Fundación Dulce Esperanza

Fundación El Amparo

Fundación El Zulia Recicla

Fundación Espiga del Guárico

Fundación Familia del Divino Niño Jesús

Fundación Fronteras Humanas

Fundación Gestalt a Puertas Abiertas

Fundación Gestión Ciudadana

Fundación Gloria Latorre

Fundación Gran Familia de la Salud

Fundación Gran Victoria

Fundación Grupo De Apoyo A Todo Pulmón

Fundación Hábitat Verde

Fundación Hermanas Marín

Fundación Hijos de la Madre Tierra

Fundación Humana

Fundación Impronta

Fundación INCIDE

Fundación Innocens

Fundación Instituto de Previsión del Profesorado de la Universidad de Los Andes

Fundación Interamericana para el Desarrollo de la Gestión Social (FIGSOCIAL)

Fundación Iribarren Lucha

Fundación Jóvenes Unidos por Venezuela

Fundación Justicia y Género, Costa Rica

Fundación Laboratorio de Desarrollo Humano

Fundación Leonardo González Barreto

Fundación Lucas de Mi Corazón

Fundación Luz y Vida

Fundación Maggie Paul

Fundación Mavid Carabobo

Fundación Mechitas de Amor

Fundación Nodo Social

Fundación para el Debido Proceso (DPLF)

Fundación Para El Desarrollo De Libertad Ciudadana – TI Panamá

Fundación para el Desarrollo Integral FUNDESI

Fundación para el Fortalecimiento de Instituciones con Vision Social (FOINVIS)

Fundación para la Libertad de Prensa – FLIP (Colombia)

Fundación Parkinson Carabobo

Fundación Pies Descalzo de los Predilectos

Fundación Pro Bono Venezuela, ProVene

Fundación Pro-Defensa del Derecho a la Educación y la Niñez (FUNDA-PDEN)

Fundación Punto Ecológico

Fundación Ramón Devia

Fundación Red Venezolana de Hombres Positivos RVH+

Fundación Refugios Pana

Fundación Rehabilitarte

Fundación S.O.S Somos Portuguesa

Fundación Salud Querida SQ

Fundación Santa Bernardita – FUNSABER

Fundación Schola Cantorum de Venezuela

Fundación Sembrando Esperanza

Fundación Sida Región Táchira (Fundasidarta)

Fundación Talento al Día de María-Taldemaía

Fundación Tierra Viva

Fundación Una Luz Para el Autismo (FUNAUTA)

Fundación Váyalo

Fundación Vida Adolescente (FUNDAVA)

Fundaconvive

Fundadown Venezuela

Fundamedios (Regional)

Fundamigos

FUNDAMUJER

Fundanica

FundaRedes

Fundaval

Fundayama, Fundación de Apoyo y Acompañamiento en Manejo Oncológico

FUNDEFIR COLOMBIA

Fundehullan

FUNDEMUL – Venezuela

FUNDIMMA (Fundación Cristiana para la Liberación Popular)

FUNSOGUA

Gaia, Centro de las Mujeres

Gente & Ciudad, A.C.

Gente de Guarenas

Gente de Mario Briceño Iragorry

Gente sumando

Geografía Viva

Global Centre for the Responsibility to Protect

GobiérnaTec

Gritemos con Brío

Grupo Cultural Reflejos – Yaracuy

Grupo La Colina A.C.

Grupo Social Cesap

Grupo UNO

GuaicayPuro

Guardianes Ecológicos. Valera Estado Trujillo

Guerreros Pequeños

Hearts On Venezuela

Hijos de Moran

Hogar Virgen de los Dolores

Humano Derecho Radio Estación

IFEX-ALC

Iniciativa Por Venezuela

Insieme per il Venezuela

Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP)

Instituto de Estudios Parlamentarios Fermín Toro

Instituto de Investigaciones de la Comunicación ININCO. UCV

Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UCAB

Instituto de Prensa y Libertad de Expresión IPLEX Costa Rica

Instituto DEMOS-Guatemala

Instituto Mead de Venezuela AC

Instituto Progresista

Instituto Venezolano de Asistencia Comunitaria y Social

Instituto Venezolano de Estudios Sociales y Políticos -INVESP

International Treatment Preparedness Coalition Latin America and Caribbean -ITPC-LATCA

Invedin

Ipys Venezuela

Jóvenes Emprendedores/Junior Achievement de Venezuela

Justicia Encuentro y Perdón

Justicia Paz e Integridad de la Creación

Justicia Venezolana

Justicia y Paz OP Venezuela

Justicia y Proceso Venezuela (JUYPROVEN)

La Choza del Espíritu Santo

La Escuela de Ciudadanos Asociación Civil

La Montaña es Plural

Labo Ciudadano

Laboratorio de Paz

Las Piloneras

Liderazgo y Visión

Líderes Libres (DDHH & Conservación Ambiental)

Liga Colombiana de Lucha contra el SIDA LIgaSida

Liga Merideña contra el Sida

Mapani Venezuela

Meals4Hope – Alimentando Esperanza

Médicos Unidos de Venezuela, Carabobo

Médicos Unidos de Venezuela, Táchira

Médicos Unidos por Venezuela, Anzoátegui

Médicos Unidos por Venezuela, Apure

Médicos Unidos por Venezuela, Barinas

Médicos Unidos por Venezuela, Caracas

Médicos Unidos por Venezuela, Ciudad Bolívar

Médicos Unidos por Venezuela, Falcón

Médicos Unidos por Venezuela, Guárico

Médicos Unidos por Venezuela, Lara

Médicos Unidos por Venezuela, Mérida

Médicos Unidos por Venezuela, Miranda

Médicos Unidos por Venezuela, Nueva Esparta

Médicos Unidos por Venezuela, Sucre

Médicos Unidos por Venezuela, Zulia

Mesa Ambiental Nacional

Monitor de Derechos Humanos

Monitor de Víctimas

Monitor Salud

Monitor Social A.C.

MOV7 La Voz Alcasiana

Movimiento Ciudadano Dale Letra

Movimiento Ciudadano Palavecino Renace

Movimiento Creando Ciudadanos (MOCRECI)

Movimiento Estudiantil de Acción Usemista

Movimiento Sindical de Base (MOSBASE)

Movimiento SOMOS

Mujer y Ciudadanía A.C.

Mujeres Con Voluntad

Mujeres por la Libertad

Mujeres Sin Fronteras

Mulier

Natural Bio Conservation

Nunca Dejes de Soñar (Nuddso)

Observador de Crímenes contra la Paz

Observatorio Ciudadano de Derechos Humanos del Centro de Animación Juvenil

Observatorio de DDHH de la ULA, Capitulo Trujillo

Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes

Observatorio de Ecología Política de Venezuela

Observatorio Electoral Venezolano

Observatorio Global de Comunicación y Democracia

Observatorio Nacional de Derechos Humanos

Observatorio Penal Mérida OPEM DDHH INTERNACIONAL

Observatorio Venezolano DDHHMujeres

Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS)

Observatorio Venezolano de la Salud

Observatorio Venezolano de Prisiones

Observatorio Venezolano de Violencia (OVV)

Observatorio Venezolano de Violencia, Guárico

Observatorio Venezolano de Violencia, Trujillo

Oficina de Derechos Humanos del Vicariato Apostólico de Puerto Ayacucho

ONG Hombres por la Equidad e Igualdad

ONG La Rebelión de las Regiones

ONG Programa Sociocultural Círculo de Realización Psicoexpresiva

ONG REDRETO

Opción Venezuela AC

ORFAVIDEH Organización de Familiares Víctimas de Ejecuciones Extrajudiciales y Torturas

Indígena Wainjirawa-UAIN

Organización Comunitaria Las Brisas

Organización Humanitaria Las Vírgenes

Organización Humanitaria Zona 10 La Gran Victoria

Organización Nacional de Trasplante de Venezuela ONTV

Organización No Gubernamental Un Día Más

Organización para la Prevención Nacional de la Corrupción (Orpanac)

Otro Enfoque

Padres Organizados de Venezuela

Plaperts – Plataforma de Personas que ejercen Trabajo Sexual

Plataforma contra el Arco Minero del Orinoco

Plataforma de Acción Humanitaria Nacional PAHNAL

PNC Bolívar – Plataforma Vecinal Cd Bolívar

Poder Ciudadano

Polish Medical Mission

Portales en Positivo

Positivos en Colectivo

Prepara Familia

Primeros Auxilios Margarita

PROADOPCION, A. C.

Procatia

Proética, Capítulo Peruano de Transparencia Internacional

Profesores Ucevistas por la Unidad de las Fuerzas Democráticas

Proiuris

PROMEDEHUM

Provea, Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos

Proyecta Ciudadanía AC

Proyecto 860

Proyecto Mujeres

Proyecto PLÉYADE

Proyecto Roscio

PSICODEHU

Psicólogos sin Fronteras Venezuela

Pulseras Azules Venezuela

Red Agroalimentaria de Venezuela

Red Andina de Derechos Humanos (RADAR)

Red de Acción Social de la Iglesia RASI

Red de Activistas Ciudadanos por los Derechos Humanos (REDAC)

Red de Casas Don Bosco

Red de Defensores de Derechos Humanos Nueva Esparta

Red de Derechos Humanos del Estado Lara (REDHELARA)

Red de Derechos Humanos del Estado Zulia (REDHEZ)

Red de Organizaciones de Derechos Humanos del Estado Anzoátegui (Redhanz)

Red de Organizaciones Vecinales de Baruta

Red de Personas con VIH Mar del Plata, Argentina

Red Mérida Feminista

Red Nacional de Personas Indígenas que viven con VIH/SIDA, RENPO Chile

Red Naranja

Red por los Derechos Humanos de Niños, Niñas y Adolescentes (REDHNNA)

Red por los Derechos Humanos en la Frontera (ReDHFrontera)

Red venezolana de gente positiva (RVG+)

REDAC Barinas

Redac Internacional

RedesAyuda

Redlad

Renacer Amigos del Paciente con VIH

REPEM-Venezuela

org

Reto País

Robert F. Kennedy Human Rights

Rosas & Ángeles Fundación

Senos Ayuda Anzoátegui

Senosalud

SenosAyuda A.C.

Investigación y Comunicación

Servicio de Información Pública

Servicio Jesuita a Refugiados JRS -Venezuela

Servicio Social de Iglesias

SINATRAUCV

Sindicato de Obreros y Bedeles Gobernación del Estado Táchira SOBETA

Sindicato de Trabajadores de la Electricidad del Estado Miranda

Sindicato de Trabajadores Profesionales y Técnico de la Universidad del Zulia

Red Venezolana de Organizaciones de Sociedad Civil

Sintraelem

Sintrainces

Sociedad Bolivariana Capítulo Estado Vargas

Sociedad Civil Activa Mérida

Sociedad Civil Empresarial Antolín

Sociedad Civil Organizada Margarita

Sociedad de Ciencias Naturales La Salle

Sociedad Hominis Iura (SOHI)

Sociedad Venezolana de Ciencias Naturales SVCN

Sociedad Venezolana para Niños y Adultos Autistas

Solidaridad Activa

SOS Pacientes Renales

StopVIH

Subcapítulo Zulia de la Asociación Mundial de Jóvenes Juristas y Estudiantes de Derecho

SUEP-APURE

SUNEP – INPARQUES Sindicato Unitario Nacional de Empleados Públicos del Instituto Nacional de Parques

Superatec AC

The Norwegian Venezuelan Justice Alliance

Todos por el Futuro

Transparencia Electoral

Transparência Internacional – Brasil

Transparencia Mexicana, Capítulo en México de Transparencia Internacional

Transparencia por Colombia

Transparencia Venezuela

Transparency International

Transvenus de Venezuela Asociación Civil

Un Mundo Sin Mordaza

Una Ventana a la Libertad

Unicristina de Venezuela

Unidad Industrial Iztapalapa A.C.

Unidos Sin Fronteras Inc

Uniendo Voluntades

Unión Afirmativa

Unión Ciudadana de Guayana (UCG)

Unión por Venezuela

Unión Vecinal para la Participación Ciudadana AC

Universidad Católica Andrés Bello

Universidad Nacional Experimental del Táchira UNET

VENAMÉRICA

VenEuropa

Venezuela in Piemonte – Italia

Venezuela Somos Todos

Vicaría de Derechos Humanos de la Arquidiócesis de Barquisimeto

Vicaría de Derechos Humanos de la Arquidiócesis de Caracas

Vida Renal Contigo

Voces del Sur

Voces Vitales de Venezuela

Voto Joven

Women’s Link Worldwide

World Climate Council

Yo Te Ayudo Venezolano

100% Estrógeno