EEUU designó nueva ayuda especial para los estudiantes venezolanos

Durante la mañana de este miércoles 21 de abril, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos anunció una nueva designación de “Ayuda Especial para Estudiantes” destinada a venezolanos con visas F-1.

lapatilla.com

Aaron Reichlin-Melnick, Consejero de Políticas del Consejo Estadounidense de Inmigración, explicó a través de su cuenta de Twitter que dicha designación les permite trabajar mientras cursan estudios y flexibiliza otros requisitos.

El DHS extendió, de forma simultánea, el apoyo para los estudiantes sirios presentes en el país.

This morning DHS announced an extension of Special Student Relief for Syrian students present on F-1 visas and a new designation of Special Student Relief for Venezuelan students present on F-1 visas, allowing them to work while present and relaxing some other requirements. pic.twitter.com/7pstivFurD

— Aaron Reichlin-Melnick (@ReichlinMelnick) April 21, 2021