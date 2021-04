Luis Beltrán Lara: Espejismo Electoral

Posteado en: Opinión

El compromiso por el rescate de la Libertad y la Democracia del país no pasa por una encuesta, que puede dar buenos o errados resultados de acuerdo a cómo se maneje el asunto, el trabajo y compromiso de años de lucha, dedicados a buscar una salida a las condiciones precarias de vida a la que nos ha sometido un régimen indolente, al cual hemos adversado desde diversos espacios y bajo diversas situaciones durante todos estos años, no se reduce a la participación o no en una encuesta que mida la aceptación de uno u otro de los legítimos y calificados aspirantes a representar los destinos de Guacara por parte de la oposición, eso sí, cuando existan condiciones libres, justas, creíbles, confiables, verificables, con un CNE que represente los intereses del país y no los intereses de la cúpula que por más de dos décadas ha sometido al país a este desastre; veo más este ejercicio público de una encuesta, como la manera de desviar la atención de los graves problemas que atravesamos los venezolanos y en particular los guacareños, en momentos dónde deberíamos estar hablando de las precarias condiciones asistenciales en que se encuentra Guacara, con un hospital desprovistos de insumos básicos, dónde deberíamos en una sola voz, exigir se proceda a la vacunación masiva que evite más muertes por Covid en el municipio, por el contrario se desvía la atención para hablar de candidaturas, creo que llegará el momento en el cual se deberá decidir y organizar con seriedad, el mecanismo que permita escoger quien deberá ser el candidato a unas elecciones respaldadas por todos los factores que hacemos vida política y ciudadana en el país y en especial en Guacara, pero eso pasa como siempre lo he dicho, por el consenso de todos en una verdadera unidad, no solo de la boca hacia afuera, sino de conciencia y acción, sabiendo la responsabilidad que ello conlleva. No debemos ser partícipes de espejismos que nos dividan y desvíen del problema central que no es otro que la consecución en el poder de un régimen asesino, opresor, violador de los Derechos Humanos, que no va a respetar resultados adversos a no ser que, se les obligue y no solo con las fuerzas internas de los ciudadanos organizado, sino con una comunidad internacional activa que esté dispuesta apoyar una iniciativa de elecciones serias.

Lo demás hermanos, es un espejismo que más temprano que tarde se desvanece delante de todos nosotros.

Luis Beltrán Lara

Coordinador General

Encuentro Ciudadano Guacara.