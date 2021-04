Guardia Costera de EEUU capturó embarcación con millonaria carga de cocaína frente a las costas de Colombia (Video)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La Guardia Costera de EE.UU. ha comunicado sobre la intercepción en el mar Caribe, frente a las costas de Colombia, de una embarcación que transportaba un cargamento de cocaína valorado en más de 94 millones de dólares.

Por RT

El operativo tuvo lugar el 9 de abril frente a las costas de punta Gallina, en el departamento colombiano de La Guajira, y este martes los efectivos de la Guardia Costera descargaron en Miami (Florida) el cargamento ilegal, compuesto por 5.500 libras de cocaína (unos 2.500 kilos).

Las tres personas que se encontraban a bordo de la embarcación capturada fueron detenidas, mientras que el buque fue destruido porque representaba un “peligro para la navegación”.

La Guardia Costera destaca que dicha captura fue posible gracias a la cooperación del Comando Sur de EE.UU. con otras agencias federales del país norteamericano en la lucha contra el narcotráfico.

