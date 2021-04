¿Quieren que les quiten las sanciones? EEUU le habla claro y raspao’ a Jorge Arreaza y sus lloriqueos

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Jorge Arreaza, canciller de la dictadura de Nicolás Maduro, planteó a EEUU “levantar” las sanciones contra su régimen si realmente “están comprometidos con aliviar las dificultades” que tiene el pueblo venezolano.

lapatilla.com

Julie Chung, subsecretaria de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de EEUU, respondió a Arreaza a través de su cuenta oficial en la red social Twitter, y le sugirió cinco puntos para llegar a un “acuerdo”:

“Celebre elecciones libres y justas. Respete los derechos humanos y la libertad de prensa. Libere a TODOS los 323 presos políticos. Deje de perseguir a la oposición y deje de acosar a las ONG“.

Señor Arreaza, if you are truly interested in having sanctions removed, we suggest you:

?Hold free and fair elections

?Respect human rights and a free press

?Release ALL 323 political prisoners

?Stop persecuting the opposition

?Stop harassing NGOs https://t.co/Bidk0GSroM

— Julie Chung (@WHAAsstSecty) April 22, 2021