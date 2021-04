Guaidó intervendrá en la cuarta Cumbre Anual de Democracia en Copenhague

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La organización sin fines de lucro Alliance of Democracies anunció que el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, tendrá derecho de palabra en la cuarta Cumbre Anual de Democracia de Copenhague que se llevará a cabo entre el 10 y 11 de mayo.

Por: CCN

Al respecto, el mandatario nacional indicó, “agradezco la invitación de Alliance of Democracies para alzar la voz en nombre de los venezolanos”.

Igualmente, Guaidó aseguró que durante su intervención resaltará la lucha de quienes arriesgan su vida para ver a sus países libres y viviendo con dignidad.

“Todos los que defendemos la democracia y sus valores debemos fortalecer nuestra alianza”, acotó.

Por su parte, Alliance of Democracies, agregó que el primer mandatario de Venezuela discutirá, además, su experiencia personal luchando por la libertad y la democracia desde el frente de Venezuela.

