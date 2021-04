Luisa Ortega Díaz le responde a la agencia AP (Comunicado)

Posteado en: Actualidad, Internacionales

La Dra. Luisa Ortega Díaz, fue implicada en un importante caso de corrupción que involucra a un empresario venezolano que esta semana se declaró culpable de pagar sobornos por un millón de dólares, informaron el jueves dos personas al tanto del caso.

Por esta razón la fiscal dio a conocer un comunicado a través de su cuenta en la red social Twitter, donde recalca que es una noticia sin respaldo documental verificable y sin una fuente oficial. AP hace afirmaciones ficticias y especulativas sobre mi gestión en el Ministerio Público.

A LA OPINIÓN PUBLICA

El pasado jueves 22 de abril de 2021, la Agencia Associated Press (AP), publicó una noticia suscrita por el periodista Joshua Goodman, en la cual me relacionan directamente con un caso penal que se investiga en los Estados Unidos. Sin embargo, el comunicador no apoya sus afirmaciones en fuentes documentales, sino que sustenta sus aseveraciones en el supuesto testimonio de personas anónimas, lo cual pone en entredicho la certeza de la información publicada.

Debido a las erróneas conclusiones del periodista, las cuales son publicadas por el medio como una verdad concluyente, debo aclarar lo siguiente:

1. No he recibido dinero de ningún ciudadano por supuestos asuntos que se hayan tramitado ante el Ministerio Público venezolano durante mi gestión. Por lo tanto, quien afirme tal hecho está en la obligación de demostrarlo con pruebas documentales.

2. En el documento emanado de la Corte Federal del Distrito Sur de Florida (EE UU), citado por el referido periodista en su nota, en el que aseguran que el ciudadano Carlos Urbano Fermín admitió su culpabilidad al defraudar a los Estados Unidos, no aparece mencionado mi nombre, pues solo se señala que el pago al que hacen referencia se realizó a un intermediario que afirmaba ser el representante de un “fiscal de alto rango” del Ministerio Público venezolano.

3. En la misma nota de prensa. el periodista asegura que obtuvo información de dos personas que supuestamente están al tanto del caso, pero no dice que esas personas representan una fuente oficial; es decir, no se le puede dar credibilidad a una información que no está avalada por quienes han manejado la investigación que cursa ante las instancias correspondientes, ni por documentación oficial verificable en la que se mencione claramente mi nombre.

4. El año pasado (2020) hice gestiones para indagar si realmente en esta Fiscalia del estado de Florida, EE UU, cursaba un asunto que me vinculara presuntamente con la comisión de un hecho penal, y pude constatar que no existe ninguna investigación en mi contra, y. por supuesto, ninguna relacionada con la causa que menciona el periodista en su cuestionable nota de prensa.

5. En la nota, el periodista afirma que -Ortega no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios”, lo cual tampoco es cierto, pues el periodista Joshua Goodman no me solicitó comentarios al respecto y tampoco fui contactada por ningún representante de AP antes de publicar la referida “información”.

Considero que la nota publicada por AP como una noticia, responde más a la opinión e interpretación del periodista. quien a partir de un hecho construye una historia ficticia basada en elucubraciones y exageraciones, quizá con el propósito de conseguir notoriedad. Esto transgrede la verdad y. especialmente, el compromiso de un verdadero comunicador social con el ejercicio ético y equilibrado del periodismo. No es serio, implicar a una persona en la comisión de un delito sin pruebas de ninguna naturaleza.

Siempre he apoyado el periodismo responsable, el que sirve abnegadamente a las sociedades para que se conozcan sus problemas y se generen soluciones. Ese es un periodismo necesario y su ejercicio debe hacerse con la máxima responsabilidad. Tan noble profesión no puede ser utilizada para atacar sin pruebas a una persona. Eso no es profesional, no es ético. relaja los mecanismos que deben servir de guía para el uso comprometido de la libertad de expresión y la existencia de medios informativos confiables que no atenten contra el derecho de la sociedad de recibir información veraz y objetiva.

Luisa Ortega Díaz

24 días del mes de abril de 2021

