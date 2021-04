Tiroteo en Miami-Dade: Fiesta de cumpleaños acabó en tragedia tras la muerte de un niño

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La policía está buscando pistas después de que un niño de 3 años fuera asesinado a tiros en una fiesta de cumpleaños en el área de Miami-Dade, donde una mujer también resultó herida.

Por NBC News

Los oficiales encontraron al niño Elijiah LaFrance durante una respuesta a una alerta de ShotSpotter el sábado por la noche, según la policía de Miami-Dade. El niño fue trasladado de urgencia a un hospital local, donde murió a causa de sus heridas.

Otros agentes que acudieron al lugar encontraron que una mujer adulta, que no fue identificada, también recibió un disparo. Ella estaba en condición estable después de ser llevada al Hospital Aventura, dijo la policía.

Elijiah y la mujer asistían al cumpleaños de un niño en una residencia en el área de Golden Glades cuando les dispararon. El sospechoso huyó y no ha sido identificado por la policía.

La policía está ofreciendo una recompensa de hasta $ 5,000 por consejos que ayuden a su investigación y conduzcan a un arresto.

SEEKING INFORMATION: On 4/24/21, Elijah LaFrance was killed in the area of N. Miami Avenue & NE 158 Street. Anyone with information is urged to contact @CrimeStopper305 at (305) 471-8477 or by dialing **TIPS. pic.twitter.com/VbAC4hqdOj

— Miami-Dade Police (@MiamiDadePD) April 25, 2021