Inmigrantes en Nueva York reúnen pruebas para solicitar cheques de Trabajadores Excluidos

Posteado en: USA

Hace casi tres semanas los trabajadores indocumentados de Nueva York se anotaron uno de los mayores triunfos que ha podido tener la comunidad inmigrante en los últimos años: la Legislatura Estatal aprobó la creación del llamado ‘Fondo para los Trabajadores Exluidos’, que cuenta con un monto de $2,100 millones de dólares, que dará alivios por desempleo a quienes no tienen papeles migratorios. Se estima que unos 290,000 trabajadores se podrán beneficiar, aunque algunas organizaciones estiman que en Nueva York, los inmigrantes que perdieron ingresos por la pandemia y no recibieron ningún auxilio, superan los 500,000.

Por: Diario NY

Y mientras el Departamento de Trabajo del Estado de Nueva York (DOL) crea el sistema y la logística necesarias para poder tramitar las solicitudes y distribuir los cheques de alivio, que serán de entre $3,200 y $15,600 dólares, dependiendo de los requisitos que quienes perdieron sus empleos puedan demostrar, la ansiedad y el desespero reinan entre aquellos que han puesto sus esperanzas en esas ayudas para poder tener un respiro financiero.

Tal es el caso de trabajadores como Verónica Solano, quien perdió su empleo en un restaurante chino desde que empezó la pandemia del COVID. Además de estar ansiosa para poder aplicar a los beneficios, confiesa que se siente muy “confundida” sobre los requisitos que hay que cumplir para poder acceder a los cheques.

“Yo la verdad sí espero que ese dinero nos llegue pronto, porque hay muchas familias como la mía que lo necesitamos. Pero me gustaría que el Estado diera más información, porque ahora mismo muchos no sabemos si vamos a poder calificar o no o qué necesitamos”, dijo la mexicana, madre de dos niños.

Otros como el mexicano Arturo García se muestran más dudosos, y sin siquiera saber mucho del programa, consideran que al final, trabajadores indocumentados que se quedaron desempleados y que no recibieron ninguna ayuda económica debido a su estatus migratorio, se van a quedar fuera de las ayudas.

“Yo no creo que les den dinero a todos, porque van a pedir muchos papeles, pero igual los que quieran deben hacer la lucha para ver si al final sacan algo. Yo no voy a hacerlo”, mencionó el joven. “Lo que sí tiene que haber es más información para que la gente que quiera aplicar esté bien enterada”.

Estiman retraso en inicio de aplicación

Y en su afán para que la mayor cantidad de trabajadores puedan verse beneficiados con las ayudas por venir, cuya ley ya tiene el aval oficial del gobernador Andrew Cuomo, organizaciones comunitarias están haciendo un llamado a que la gente se mantenga informada sobre el proceso, pero advirtieron que tardarán varias semanas en surgir los detalles finales.

Debido a la gran magnitud que representa este fondo para personas indocumentadas, el primero de ese nivel en todo Estados Unidos, se estima que el DOL pudiera tomar cerca de 5 meses antes de hacer públicos los lineamentos detallados e iniciar el proceso de aplicación.

Así lo asegura Ángeles Solís, líder y organizadora comunitaria de ‘Make the Road New York’ (MRNY) grupo que empujó la aprobación de la ley, con acciones como una huelga de hambre que duró 23 días.

“Por ahora debemos esperar a que el Departamento de Trabajo, que tiene la discreción en este programa, de a conocer los detalles, que calculamos pudiera ser tal vez en unos cinco meses, pero pedimos a la gente que se mantenga informada y que vaya reuniendo las pruebas que ya sabemos según la ley que sirven para cuando llegue el momento”, aseguró la activista de MRNY, organización que ha estado haciendo talleres entre sus miembros sobre los alivios y que creó la página trabajadoresny.org para aclarar dudas.

Al referirse a los detalles del programa de entrega de los alivios, que exigirá prueba de identidad, de residencia en el estado de Nueva York y prueba de pérdida de ingresos, Solís aseguró que por ahora lo más importante es que la gente comience a prepararse y alistar los requisitos que la ley exige, y que presentamos al final de este artículo.

La activista recordó que en su deseo de que más personas puedan acceder a las ayudas, hay una serie de documentos que pueden presentar aquellos apliquen para comprobar residencia, identidad y elegibilidad, y aclaró que no es necesario tenerlos todos, sino uno o algunos.

“En este momento no sabemos exactamente cómo va a proceder el Departamento de Trabajo, pero la gente debería estar preparada con la mayor cantidad de pruebas para hacer más rápido todo”, dijo la líder comunal, advirtiendo que no es cierto que quienes no tengan el llamado ITIN Number (número de pago de impuestos), no podrán aplicar a las ayudas.

“Si alguien no tiene el ITIN puede presentar una carta del empleador, aunque no sabemos todavía que van a exigir en esas cartas, o si los empleadores están dispuestos a darlas, por lo que no sería mala idea sacar el ITIN. Pero también pueden presentar otras pruebas”, dijo Ángeles, advirtiendo que solicitar el número ITIN o no, es una decisión de cada persona. “La mayoría de los huelgistas no tiene ITIN y van a poder todavía reclamar sus beneficios. Por eso si alguien tiene dudas sobre esto debe hablar con organizaciones y evitar caer en fraudes o pagar dinero a abogados, pues eso se tramita de manera gratuita”.

¿Y los que trabajaron con papeles con otro nombre?

La asambleísta Carmen de la Rosa, impulsora de la ley de los Trabajadores Excluidos junto a la senadora Jessica Ramos, pidió tener un poco de paciencia.

“Este es el primer fondo de esta naturaleza en la nación y va a tomar tiempo crear el programa y asegurar que los fondos sean administrados de manera justa y transparente, pero nos han dicho que más o menos comenzará en agosto, cuando estén vigentes las aplicaciones”, comentó la legisladora.

Y sobre la duda que reina entre muchos indocumentados que trabajan con papeles bajo otros nombres, de si podrán aplicar o no, De la Rosa dijo que hay que esperar para ver cómo organiza el Departamento de Trabajo las cosas, pero agregó que la meta de la ley es que beneficie a la mayor cantidad de trabajadores posibles.

“El Departamento de Trabajo tiene la discreción sobre cuales documentos aceptará como validos y cuales no. Y ellos deberán mirar caso por caso para hacer sus determinaciones. Sabemos que el tema de la gente con papeles chuecos es un tema un poquito más complicado, y entendemos que eso son realidades, por eso en la ley pedimos que el proceso fuera un poco flexibe, pero esas serán situaciones reales que tendrán más obstáculos”, dijo la asambleísta. “Aunque queremos ayudar a cuanta más gente podamos, sabemos que todas las leyes tienen fallas y habrá personas que queden fuera, pues la ley no puede hablar de aceptar papeles chuecos, porque eso no es legal. No podíamos incluir eso dentro de la ley, pero tendrán que mirar caso por caso”.

El DOL que está diseñando el programa para tramitar las aplicaciones, no reveló la fecha en la que comenzarán a recibir solicitudes, pero advirtieron que cuando llegue el momento, lo informarán a través de esta página creada para dar actualizaciones sobre el proceso: https://dol.ny.gov/excluded-workers-fund

Lo que sí advirtieron es que los potenciales beneficiarios deberán presentar pruebas para sustentar sus reclamos de pérdida de empleo y las aplicaciones no incluirán documentos de identidad ni datos sobre su estatus migratorio.

“Dichos trabajadores deben estar por debajo de un umbral de ingresos particular y proporcionar documentación suficiente para establecer la elegibilidad relacionada con el trabajo y la residencia en el estado. Anunciaremos detalles adicionales sobre el programa, incluyendo cómo solicitarlo, en una fecha posterior en nuestro sitio web. Cuando tengamos detalles adicionales, se publicarán allí”, dijo una vocera del DOL, a través de un comunicado.

¿De cuánto serán los cheques?

$15,600 sería el monto máximo señalado por el fondo para aquellos trabajadores indocumentados que puedan demostrar que vivían en el estado de Nueva York antes del 27 de marzo de 2020, que perdieron ingresos por la pandemia y que tengan declaraciones de impuestos o cartas de exempleadores o desprendibles de pago o formularios W-2 o 1099. Cabe advertir que no se exigirán todos estos documentos sino alguno de ellos, según reza la ley aprobada.

$780 sería la deducción por impuestos. A quienes reciban este monto máximo, se les descontaría ese valor.

$14,820 será el valor neto recibido en esta categoría.

$300 dólares semanales que actualmente da el seguro de desempleo del gobierno, durante 52 semanas, es lo que lleva a la cifra de $15,600.

$3.200 sería el monto entregado por el Estado a los trabajadores indocumentados que no puedan demostrar las pruebas laborales mencionadas anteriormente, en un programa que deberá ser diseñado por el Departamento de Trabajo estatal. Pero igualmente tendrán que demostrar prueba de identidad real y que viven en Nueva York.

$160 será la deducción por impuestos a quienes califiquen para esta ayuda

$3,040 será el valor recibido en esa categoría

El valor de esa ayuda, surge de la suma de los cheques de estímulo dados por el gobierno a causa de la pandemia que fueron de $1.200, $600 y $1.400

¿Cómo mantenerse informados sobre fechas y detalles finales para aplicar?

Las organizaciones comunitarias que pelearon para lograr la aprobación del fondo, han estado muy activas con talleres, seminarios y han lanzado guías informativas que cuentan con datos actualizados de primera manos. Puedes encontrar información en la página web del Fondo para Trabajadores Excluidos de Make the Road en este link.

También el Departamento de Trabajo del Estado ha dispuesto de la página de Trabajadores Excluidos, donde publicará información cuando empiece el proceso de aplicación y los detalles finales que exigirán. Puedes acceder a ese sitio a través de este link. Cabe advertir que por ahora no hay ningún dato disponible en su página

Datos generales del Fondo aprobado

$2,100 millones es el monto que aprobó la Legislatura y que firmó el gobernador Cuomo para entregar los alivios.

290,000 trabajadores indocumentados es el estimado de quienes pudieran beneficiarse con los fondos

500,000 trabajadores indocumentados es la cifra que organizaciones consideran que no recibieron ningún tipo de alivio por desempleo.

92,000 trabajadores se estima pudieran obtener el cheque de $15,600, según los meses sin trabajo

199,000 trabajadores indocumentados pudieran obtener el cheque de $3,200

Agosto o cerca de ese mes, se espera que sea la fecha en que el Departamento de Trabajo esté listo para comenzar el proceso de solicitudes.

5 meses desde que se firmó la ley es lo que activistas y políticos consideran, pudiera llevar dar inicio al plan, tal vez antes o tal vez después.

El pago será único y retroactivo cubriendo solamente el período de desempleo entre el 27 de marzo de 2020 y el 1 de abril de 2021

El Departamento de Trabajo del Estado de Nueva York (DOL) será el órgano encargado de procesar, revisar y aprobar las solicitudes y entregar los alivios. Esa agencia deberá decidir si hará los pagos con depósitos directos, tarjetas débito, cheques u otra forma

Quienes falsifiquen documentos o presenten solicitudes fraudulentas, enfrentará cargos por delito menor Clase E, además de tener que regresar el dinero

La información se mantendrá bajo estricta confidencialidad y no se compartirá con autoridades federales ni de inmigración

Los documentos del solicitante solo se utilizarán para determinar la elegibilidad y no se compartirán con nadie que no esté involucrado en el proceso de solicitud, a menos que sea para cumplir con una orden o mandato judicial

Requisitos básicos exigidos para aplicar

El solicitante deberá demostrar que vivió en el estado de Nueva York antes del 27 de marzo de 2020 y continúa viviendo en el estado actualmente

Demostrar que no califican ni ha calificado para seguro de desempleo ni ninguna de las ayudas dadas por el gobierno federal debido a la pandemia del COVID

Demostrar pérdida de ingresos familiares o relacionados con el trabajo después del 23 de febrero

de 2020 por la pandemia

de 2020 por la pandemia Haber quedado totalmente o parcialmente desempleado o que el sostén principal de la familia o fuente de ingresos murió o quedó discapacitado durante la pandemia

Para ser elegible, el trabajador debe haber ganado menos de $26,208 en los 12 meses previos a la entrada en vigor de la ley

¿Qué documentos deben ir reuniendo los potenciales beneficiarios?

El fondo advierte que quienes apliquen, tendrán que presentar (1) prueba de identidad, (2) residencia en el estado (no residencia Green Card sino que viven en Nueva York) anterior y actual, y (3) demostrar pérdida de ingresos o ingresos familiares

(1) Para probar identidad:

El solicitante deberá alcanzar 4 puntos, dependiendo de las opciones de documentos que presente y al menos uno de ellos debe tener foto y mostrar fecha de nacimiento:

Licencia de conducir de Nueva York o identificación estatal (4 puntos) Pasaporte de EE.UU. (4 puntos) El IDNYC municipal de la Ciudad de Nueva York (4 puntos) Pasaporte no estadounidense (3 puntos) Tarjeta de identificación para pacientes hospitalizados del Estado de Nueva York emitida

por la Oficina de Salud Mental (2 puntos) Certificado de matrimonio (1 punto) Sentencia de divorcio (1 punto) Tarjeta del Departamento de Parques y Recreación de la ciudad de Nueva York (1 punto) Certificado de nacimiento fuera de EE.UU. (1 punto) Tarjeta de identificación que no sea de EE.UU. (1 punto) Diploma/transcripción (1 punto) Cualquier otro documento que el DOL considere relevante (solo 3 puntos o menos)



(2) Prueba de que vive en Nueva York:

Una licencia de conducir del estado de Nueva York no vencida O Identificación de no conductor del Estado de Nueva York O El ID IDNYC de la Ciudad O 2 documentos de estos, uno con fecha anterior al 27 de marzo de 2020 y otro con fecha 30 días antes de que la ley entre en vigencia:

-Copia de una factura de servicios públicos

-Extracto bancario o de tarjeta de crédito

-Un contrato de arrendamiento actual, pago de hipoteca o declaración de impuestos

a la propiedad

-Carta dirigida al solicitante por la Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Nueva

York

-Carta al solicitante de un refugio para personas sin hogar que indique que el solicitante reside actualmente en el refugio

-Carta al solicitante de una organización sin fines de lucro que brinda servicios a

personas sin hogar

-Cualquier otro documento que el DOL considere aceptable



(3) Para probar pérdida de ingresos y desempleo:

Declaración de impuestos para 2018, 2019 o 2020 utilizando el Número de Identificación

Personal del Contribuyente (ITIN) válido O carta de un empleador que de fe de las fechas de trabajo y la razón por la que el

trabajador no trabaja allí, o quedó desempleado O 6 semanas de recibos de pago o declaraciones de salario del período de 6 meses antes de ser

elegible O formas W2 o 1099 de 2019 o 2020 O Notificación/Prueba de Salario que muestre el empleo durante algún tiempo antes de que el

solicitante sea elegible El Departamento de Trabajo puede optar por aceptar otros documentos que demuestren un empleo anterior y la consiguiente pérdida de ingresos.



¿Qué pueden hacer quienes no puedan reunir uno de los requisitos anteriores?