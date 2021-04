Nuevos billetes aún no circulan con plenitud entre los venezolanos

Posteado en: Destacados, Economía

Usuarios afirman que ya se ve el nuevo papel moneda y lo usan. No se consigue fácilmente, escasea y solo sirve para pasaje. Economistas señalan que los billetes no solucionan la falta el circulante.

Por Zulay Camacaro F / 2001online.com

El economista Luís Oliveros señaló que “con los nuevos billetes de Bs 200 mil, Bs 500 mil y Bs 1 millón no se resolvió el problema el efectivo, todavía persiste”.

Con respecto al circulante en bolívares indicó que “la porción del efectivo en la liquidez monetaria es menos del 2%, está como en 1,8%. Habría que multiplicar por ocho al menos el efectivo que está actualmente en circulación para llegar a la normalidad, pero estamos muy lejos de eso y no ocurrirá porque estamos en vías de una reconversión monetaria”.

¿Nuevos billetes?

“El Gobierno sacó estos billetes para ganar un poquito de tiempo para llegar hasta la reconversión monetaria que deberíamos ver dentro de pocos meses. Aún no veo la pieza de Bs 1 millón pero sí los de Bs 200 mil y Bs 500 mil, creo que la gente ya los tiene”, aseguró.

El economista Luís Piña indicó que “aún con las nuevas piezas de dinero el problema del efectivo se mantiene y seguirá por mucho tiempo debido al movimiento de los precios o la hiperinflación en la que estamos”.

Comentó que “los nuevos billetes parecen más una leyenda urbana, pocos comercios o personas los usan porque ya se ven, pero su nivel de transaccionalidad no es alto”.

Detalló que “para los principales bancos privados los montos de retiro por cajero automático van de Bs 300 mil, 500 mil y 1 millón diario, algunos ya lo elevaron a Bs 10 millones y por taquilla hasta Bs 2 millones. El banco de Venezuela modificó los límites hasta Bs 10 millones”.

Resaltó que “las monedas y billetes representan el 1,8% de la liquidez monetaria. Es decir, 19 billones de bolívares, y los depósitos a la vista 88%”.

Usuarios

El taxista Miguel Escalona afirmó que “hasta ahora no vi esos billetes nuevos, aún ningún cliente los trae. El efectivo no se consigue, todavía escasea, la gente paga con moneda extranjera, transferencia o Pago Móvil”.

Con respecto a los montos que otorgan los bancos por cajeros automáticos o taquillas, indicó que no estaba al tanto. “No tengo idea porque no lo uso. No voy a perder mi tiempo en hacer una cola ahí para que me den Bs 300 mil”.

“Escuché que por taquilla dan Bs 10 millones, los cajeros automáticos no sé. El efectivo lo necesito para pagar la gasolina, los plátanos, huevos. El sencillo hoy en día no alcanza para nada, hay que tener un fajo de billetes para comprar huevos o un kilo de queso con Bs 15 millones”, aseveró.

Nissim Bustamante expresó que “si veo esos los billetes en la calle y yo los uso para pagar. Los camioneteros tienen las nuevas piezas del cono monetario, así que sí se pueden conseguir fácilmente. Por el banco no los ubico todavía. En el cajero por el momento”.

Comentó que desconoce cuánto dinero expenden los cajeros. «Hace tiempo daban Bs 300 mil, tengo tiempo sin sacar por cajero. Por taquilla creo que no dan y los bancos están cerrados todo el tiempo por (la) pandemia”.

“El efectivo prácticamente solo se usa para pagar pasaje, no alcanza para más nada y si hacen reconversiones a cada rato, se devalúa más el bolívar”, amplió.

Natacha Farías dijo que “si vi lo nuevos billetes en la calle y ya los usé. El de Bs 200 mil parece una fotocopia por la mala calidad. El sencillo aún no se consigue fácilmente, es un milagro que el camionetero tenga eso ahí. Yo lo saqué del banco, pero rápido se va en pasaje. Cuando llegas al sitio ya te quedan Bs 200 mil, pasaste más tiempo en la cola que lo que duró”.

Indicó que “el cajero de Banesco da Bs 200 mil y por la taquilla del Bicentenario Bs 1 millón pero en estos días fui y daban Bs 1 millón y medio. Lo que uno saca solo da para pasaje porque nunca alcanzará para comprar algo en efectivo. Una Harina Pan vale Bs 2 millones y medio, tendría que ir al banco dos veces para comprar, es mejor con débito o dólares”.

Frailin Martínez indicó que “sí vi los billetes nuevos de Bs 200 mil, aún no lo tengo. El efectivo aún escasea, lo cajeros dan a veces no siempre. Por el de Mercantil se sacan Bs 10 millones, por taquilla no sé, no saco por ahí. El efectivo solo alcanza para pasaje, no lo uso para más nada”.

Mirna Sosa señaló que “aún no veo el billete de Bs 1 millón, los de Bs 200 mil y 500 mil si, los usé para pagar queso y huevos, para pasaje no porque no quiero vuelto en los de Bs 10 mil. No se consiguen, la escasez sigue con todo y que sacaron esos billetes nuevos. Por taquilla del Banco de Venezuela se sacan Bs 2 millones y por cajero Bs 10 millones, a según”.