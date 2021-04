El Horóscopo de las Mentes Gemelas: 28 de abril de 2021 

Posteado en: Astrologia, Titulares

Aries

Cuando no se puede no se puede. Esta bien que te fijes metas y luches por ellas pero no lo está insistir en batallas perdidas. Da un paso atrás cuando es necesario. Tampoco dejes que nadie te saque de tu centro de paz. No les des ese poder.

Tauro

Surgen ideas creativas que te ayudarán a cambiar el rumbo de tus metas laborales. Los cambios son bienvenidos, pero antes cierra ciclos. Es necesario que sueltes para poder dar el siguiente paso.



Géminis

No puedes esperar cambios cuando actúas de la misma manera. Necesitas ser más convincente e inclusivo. Usa tus palabras con cuidado, necesitas demostrar que eres conocedor en tu área.

Cáncer

No pospongas ni procrastines. En pocas palabras no dejes nada para después. Excusas siempre habrá, la clave es que tus ganas de hacer las cosas puedan vencer los “motivos” para no hacerlas.

Leo

Si te equivocas no te preocupes. No te pegues con el tema ni te lamentes. Reconoce tu error y sigue adelante. Las relaciones no son cuentos de hadas pero tampoco son telenovelas. Aléjate del drama.

Virgo

Las relaciones así como la vida son un constante ensayo y error y cada vez que lo volvemos a intentar, lo hacemos mejor. Agradece por cada puerta que se cerro porque permitió que llegara algo mejor a tu vida.

Libra

Buscas opciones sin darte cuenta de que las tienes frente a ti. Usa las herramientas que tienes a la mano y di no cuando no quieras hacer algo. Así de simple.

Escorpio

Hay presión de parte de figuras de poder y sientes que no das la talla. Es hora de profundizar ciertos conocimientos y convertirte en un experto en el tema. No necesitas demostrar nada, sólo ser mejor cada vez, pero no para otros, sino para ti mismo.

Sagitario

Se paciente. Exigir que todo suceda ya no tiene que ver con avanzar. Todo tiene su tiempo y cuando lo entiendas tú vida será más fácil. Toma las cosas con calma, sabiduría y madurez. Ciertas situaciones se te salen de las manos y ahora solo debes dejar que pase lo que tenga que pasar.

Capricornio

Tu mente vuela y dudas de todo y de todos, hasta de ti mismo. Es un día para ser introspectivo y buscar tu paz interior. Evita atormentarte con ideas que nada tienen que ver con la realidad.

Dale poder a: buscar respuestas.

Para ser tu mejor versión: se tú a pesar de los daños.

Acuario

Estás confundido y aunque debes elegir no sabes que opción tomar. Para aclarar tus dudas profundiza un poco más y si aún así no sabes que hacer busca ayuda. Dale poder a aclarar tus ideas.

Piscis

Tu pareja se convierte en un aliado perfecto para pasar a un siguiente nivel. Juntos emprenden una aventura en la que el apoyo mutuo es vital. Tomas una decisión importante pero no necesitas sacrificar nada en el camino.