Nueva York levantará toque de queda para bares y restaurantes en mayo

Nueva York finalizará el próximo mes el largo toque de queda que obligó a los bares y restaurantes a cerrar temprano en un intento por combatir la propagación del coronavirus, anunció este miércoles el gobernador Andrew Cuomo.

Por Infobae

El toque de queda, que actualmente requiere que los establecimientos dejen de atender a los clientes a la medianoche, terminará en todo el estado el 17 de mayo para las áreas al aire libre y el 31 de mayo para los lugares cerrados.

El estado también permitirá que las personas en la ciudad de Nueva York se sienten en las barras de los bares a partir del lunes, terminando con una restricción impuesta en el marco de un cierre estatal en marzo pasado. A pesar de que se ha permitido que los establecimientos reciban a los clientes en el interior, estos debían estar sentados en las mesas.

NEW: Beginning May 17, the 12am outdoor dining area curfew for bars & restaurants will be lifted.

The 12am indoor area curfew will be lifted on May 31.

— Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) April 28, 2021