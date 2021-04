Al menos cinco muertos tras fuerte enfrentamiento en Carolina del Norte

El sargento Chris Ward y el ayudante de K-9 Logan Fox fueron a una casa en Boone, a unas 102 millas al noroeste de Charlotte, en un control de bienestar alrededor de las 9:45 am ET del miércoles, según la Oficina del Sheriff del condado de Watauga. Alguien informó que el propietario y su familia no se habían presentado a trabajar ni respondieron ninguna llamada. Los agentes identificaron todos los vehículos en la propiedad en la cuadra 500 en Hardaman Circle y entraron a la casa.

Fue entonces cuando las autoridades dijeron que alguien adentro abrió fuego, golpeando a ambos agentes y provocando un enfrentamiento de 13 horas.

Durante un intento inicial de rescate de los agentes, un oficial de policía de Boone fue alcanzado por disparos, pero resultó ileso porque vestía equipo de protección, dijo la oficina del alguacil.

Ward murió después de que lo llevaran al Johnson City Medical Center en Tennessee, según la agencia. Fox murió en el lugar.

Otras tres personas, incluido el presunto tirador, fueron encontradas muertas dentro de la casa después de que el enfrentamiento terminó alrededor de la medianoche, dijeron las autoridades.

“El individuo sospechoso de matar a los dos agentes también es sospechoso de haber matado a dos civiles en la residencia”, dijo la oficina del alguacil en un comunicado.

La agencia no ha dicho qué condujo a la muerte del presunto atacante, pero un funcionario le dijo a The News Herald en Morganton que murió en un aparente suicidio.

Si bien no se han revelado los nombres de las víctimas restantes, la oficina del alguacil confirmó a WCNC , la afiliada de NBC en Charlotte, que las dos personas que murieron eran un esposo y una esposa que vivían en la casa. El presunto pistolero era el hijo de una de las víctimas y el hijastro de la otra.

“Esta es una situación increíblemente trágica y nuestros pensamientos y oraciones están con todos los involucrados, así como con sus familias y nuestra comunidad”, dijo el alguacil del condado de Watauga, Len Hagaman, en un comunicado. “Agradezco enormemente el tremendo apoyo que estamos recibiendo de las agencias de aplicación de la ley en toda la región y el estado”.

Durante el enfrentamiento, las fuerzas del orden rodearon la casa y los residentes cercanos fueron evacuados.

El incidente es el último tiroteo mortal en Estados Unidos este año.

Si bien no existe una definición federal para tiroteos masivos, Gun Violence Archive, un grupo de investigación no partidista con sede en Washington, DC, lo define como un incidente de tiroteo en el que cuatro o más personas resultan heridas o mueren, excluyendo al tirador.

Los datos del Archivo de Violencia con Armas mostraron que el número de tiroteos con múltiples víctimas aumentó por primera vez en abril de 2020 y se ha mantenido alto desde entonces.

Desde el 1 de enero hasta el 26 de abril, ha habido 160 tiroteos en los que cuatro o más personas resultaron heridas o murieron, en comparación con poco más de 90 durante el mismo período en 2020.

El total de este año es casi el doble del promedio del mismo período todos los años desde 2014.

