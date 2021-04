Estampida gigante provocó “decenas de muertos” en Israel (Video)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Una estampida gigante durante una peregrinación judía en el norte de Israel, y no el hundimiento de un graderío como se había anunciado con anterioridad, provocó “decenas de muertos” el viernes, anunciaron los socorristas en un nuevo balance.

Update from the incident in Meron: 36 injured lightly, 3 moderate, 10 critically, and dozens killed. MDA is providing assistance and evacuating the injured at the scene. pic.twitter.com/7vRyZPJ3U1

La Magen David Adom -equivalente israelí de la Cruz Roja- había anunciado con anterioridad al menos 20 heridos en estado crítico, antes de revisar al alza el balance a “decenas de muertos” y unos diez heridos graves.

Tragedy in Meron: MDA is fighting for the lives of dozens wounded, and will not give up until the last victim is evacuated.

38 are in critical condition and still in the field

6 in critical condition who were evacuated

18 injured severely

2 moderately

39 lightly pic.twitter.com/xUWStFYqQh

— Magen David Adom (@Mdais) April 30, 2021