Asciende a 44 los muertos en una estampida durante una peregrinación en Israel

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El evento más multitudinario en Israel desde el inicio de la pandemia de covid-19 se convirtió este viernes en una pesadilla por una gigantesca estampida que dejó al menos 44 personas muertas durante una peregrinación judía ortodoxa en el norte del país.

“La catástrofe del monte Merón es una de las mas graves que ha golpeado al Estado de Israel”, dijo en Twitter el primer ministro Benjamin Netanyahu, que acudió el viernes al lugar y decretó un día de luto nacional el domingo.

El Magen David Adom, el equivalente israelí de la Cruz Roja, atendió durante la noche a 150 heridos, seis de ellos en estado crítico, según un comunicado.

La cadena de televisión israelí Kan, cuyas imágenes mostraban una barrera metálica que se rompió por la multitud, dijo que 18 personas se encontraban en un estado “preocupante”.

Una de sus periodistas, Rubi Hammerschlag, explicó que vio “una alfombra de ropa” esparcida por el suelo, incluyendo sombreros, vestidos y libros.

“La gente se amontonaba una encima de otra”, dijo la periodista, y explicó que “se aplastaban unos a otros”.

Las circunstancias exactas del drama no se conocían el viernes por la mañana.

“La policía llegó (…) y decidió cerrar” la rampa de salida de una de las hogueras repleta de gente, contó a la AFP Shmuel, de 18 años y testigo de la tragedia. “Llegó más gente, cada vez más. (…) La policía no la dejaba salir y comenzaron a apretarse unos contra otros, y luego a aplastarse mutuamente”.

– “Catástrofe” –

Prime Minister Benjamin @netanyahu responded to the deadly incident in #Meron:

“Tragedy on Mount Meron. We all pray for the healing of the injured. I want to strengthen the rescue forces operating in the area."

Video: @TPS_News_co_il pic.twitter.com/BG1wNYehLd

— Arutz Sheva (@ArutzSheva_En) April 29, 2021