Fotógrafo captó raro fenómeno en la Antártida, con la Luna rodeada por un espectacular halo

El fotógrafo Matt Young ha logrado captar un raro fenómeno meteorológico conocido como ‘halo de la Luna’ en la Antártida cerca del Telescopio del Polo Sur, informa Forbes.

Por RT

Un paraselene o ‘halo de la Luna’ es un fenómeno óptico que ocurre al reflejarse la luz lunar en las nubes o minúsculos cristales de hielo y que se manifiesta como puntos luminosos en un gran círculo.

En la imagen se puede apreciar que este halo forma un arco y rodea la Luna y el Telescopio del Polo Sur, que está diseñado para estudiar la radiación del fondo cósmico.

Young ha captado una imagen espectacular durante otro fenómeno astronómico, la superluna rosada que ocurrió este lunes. La Luna alcanzó el punto más cercano a la Tierra, percibiéndose un 14 % más grande y un 30 % más luminosa que cuando se halla en el punto más alejado de la Tierra.

Sundogs are common in summer at #southpole, when ice crystals refract the sun, creating a circular halo around it. A #moondog is much more rare, when the moon does the same thing. Luckily SPT winterover Matt Young was able to capture one around SPT and DSL! Amazing pic! pic.twitter.com/Qxr7TIbngM

— South Pole Telescope (@SPTelescope) April 28, 2021