EEUU saluda medida de arresto domiciliario a los “6 de Citgo”

El Departamento de Estado de Estados Unidos (EEUU) saludó este sábado el traslado a arresto domiciliario de 6 exejecutivos de CITGO, así lo reseñó MONITOREAMOS.

Recordemos que Los exgerentes están presos desde el año 2017. Tanto la anterior administración de Donald Trump, como la actual de Joe Biden han exigido su liberación.

En ese sentido, EEUU expresó que espera “con ansias el día en que ellos y todos los ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela se reúnan con sus familias”.

We welcome news of the move of the CITGO 6 to house arrest. We look forward to the day when they and all U.S. citizens held in Venezuela are reunited with their families.

