El primer equipo del Programa Mundial de Alimentos llegó a Venezuela

El primer equipo del Programa Mundial de Alimentos (PMA) ya se encuentra en Venezuela, informó este sábado el diputado a la legítima Asamblea Nacional, Miguel Pizarro, al agradecer al organismo la labor que desempeñará en el país proporcionando comidas escolares a menores en situación de vulnerabilidad.

“El primer equipo del Programa Mundial de Alimentos ya se encuentra en el país. Nuestro agradecimiento a ellos y a su director ejecutivo, David Beasley, por sus esfuerzos y su labor“, dijo Pizarro en Twitter, al tiempo que señaló que la entrada del organismo “es un avance significativo en la atención de la emergencia humanitaria“.

El mensaje Pizarro respondía a uno de Beasley en el que informaba de la llegada del equipo y señalaba que el siguiente paso será abrir la oficina y comenzar las operaciones.

El pasado 19 de abril, Nicolás Maduro, y Beasley firmaron en Caracas un acuerdo por el que el programa dará asistencia alimentaria a menores venezolanos en edad escolar.

El programa llegará hasta 185.000 niños a finales de este año y, a través de una “una ampliación gradual”, tiene el objetivo de que 1,5 millones de estudiantes sean alimentados diariamente al finalizar el año escolar 2022 y 2023, bajo un presupuesto anual -que forma parte del Plan de Respuesta Humanitaria de Venezuela- de 190 millones de dólares.

Wasting no time. The first @WFP team is now on the ground in #Venezuela. This would not have been possible without everyone working together. Next step: office opened and operations up and running.

— David Beasley (@WFPChief) May 1, 2021