El presidente Bukele no asistirá a la cumbre “Defensa de las Democracias” en Miami

Click to email this to a friend (Opens in new window)

El presidente de El Salvar, Nayib Bukele, no asistirá a la cumbre “Defensa de las Democracias” en Miami esta semana después de que aliados en el congreso de El Salvador destituyeron a la Corte Suprema, así lo informó el periodista de Associated Press (AP), Joshua Goodman.

“Esperamos tenerlo en un evento futuro”, dijo sobre la crisis de la democracia en El Salvador, Carlos Sanchez Berzain, director del Instituto Interamericano por la democracia

President @nayibbukele won't attend "Defense of Democracies" summit in Miami this week after allies in El Salvador's congress removed the supreme court. "We hope to have him at a future event" about the crisis in El Salvador's democracy, @Csanchezberzain told me. @Intdemocratic

— Joshua Goodman (@APjoshgoodman) May 3, 2021