Más milicianos fueron enviados como “carne de cañón” para el conflicto en Apure

Un nuevo contingente de milicianos fue enviado este martes 24 de mayo a combatir contra disidencias de las Farc que se apostaron territorio venezolano, específicamente en el estado Apure.

lapatilla.com

El envío de este nuevo escuadrón de reservistas corresponde a la negativa de muchos oficiales de participar en las operaciones que se libran en la frontera.

El pasado 13 de abril, un grupo de mil combatientes de la Milicia, ya se habían desplazado hacia la frontera para servir de refuerzos a los oficiales de la Fanb, y funcionarios de las Faes que allí se encontraban.

Hasta la fecha, no se tiene una cifra exacta de las bajas militares provocadas por el conflicto.

Hundreds of milicia soldiers from all over Venezuela are being sent to Apure (where fighting against FARC dissidents is still ongoing). These Milcia soldiers appear to be the actual FANB reserves. #Venezuela pic.twitter.com/NrTbOGNEZe

— CNW (@ConflictsW) May 4, 2021