Shakira sobre protestas en Colombia: Las balas jamás silenciarán al que sufre

La cantante Shakira rompió el silencio sobre la grave situación que se vive en Colombia por las protestas que el miércoles cumplen una semana. En un duro pronunciamiento, la artista barranquillera exigió al Gobierno que se tomen medidas urgentes y se pare la violación de derechos humanos.

Por BluRadio

La ONU, la Unión Europea y organizaciones de derechos humanos denunciaron este martes un uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía de Colombia para controlar casi una semana de violentas protestas contra el gobierno que dejan una veintena de muertos y centenares de heridos.

“Estamos profundamente alarmados por los acontecimientos ocurridos en la ciudad de Cali la pasada noche, cuando la Policía abrió fuego contra los manifestantes que protestaban contra la reforma tributaria, matando e hiriendo a varias personas, según la información recibida”, declaró en Ginebra Marta Hurtado, portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH).

El pronunciamiento de Shakira se da horas después del pedido en redes de J Balvin para que el mundo vuelque su mirada a los acontecimientos en Colombia, donde se reportan muertes, desapariciones y diversos abusos atribuidos a la fuerza pública durante las manifestaciones del paro nacional.

Colombia can’t take this no more @CNN also in my Instagram accounts theres plenty videos of what’s going on right now !!! pic.twitter.com/XnF99aRSSH

— J BALVIN (@JBALVIN) May 4, 2021