Creyó que su lavavajillas era un “falso armario”… se volvió VIRAL al descubrir que no era así

Click to email this to a friend (Opens in new window)

El periodista británico Tom Hale lamentó en Twitter haber vivido dos años sin saber que la cocina de su vivienda dispone de lavavajillas.

Por RT

“Estoy conmocionado. Llevo dos años viviendo en este apartamento y hasta hoy no he descubierto que tiene lavavajillas. Pensaba que era un falso armario. He desperdiciado días de mi vida lavando los platos”, escribió Hale en su cuenta de Twitter este miércoles.

I am in shock. Lived in this flat for 2 years and only just discovered TODAY it has a dishwasher. I thought it was a fake cupboard ??? I’ve wasted days of my life washing up??? pic.twitter.com/uiA0tyb7hZ

— Tom Hale? (@tommyhale91) May 5, 2021