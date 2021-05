Marco Rubio: Detrás de lo que ocurre en Colombia hay movimientos narcoguerrilleros de izquierda

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El senador republicano, Marco Rubio, advirtió a través de sus redes sociales, injerencia extranjera en los hechos de violencia que ocurren en Colombia los últimos días.

Por LaPatilla

Rubio señaló que gran parte de la violencia que ocurre en Colombia “es un esfuerzo orquestado para desestabilizar un gobierno elegido democráticamente por los movimientos narcoguerrilleros de izquierda y sus aliados marxistas internacionales”.

Behind much of the violence occurring in #Colombia this week is an orchestrated effort to destabilize a democratically elected government by left wing narco guerrilla movements & their international marxist allies

— Marco Rubio (@marcorubio) May 6, 2021