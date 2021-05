Elefantes aplastaron toda una plantación… menos el refugio de estos indefensos animales (VIDEO)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Un grupo de elefantes salvajes arrasó una plantación de banano en una aldea del estado de Tamil Nadu, en el sureste de la India.

Por RT

Lo increíble de la noticia es que los paquidermos dejaron en pie una sola de las plantas, la que tenía sobre su racimo de fruta un nido con polluelos, según medios locales.

En un video compartido este viernes por Susanta Nanda, un oficial del Servicio Forestal Indio, se observa la senda de destrucción en medio de la cual se sostuvo el nido intacto y con las aves ilesas.

“Esta es la razón por la que a los elefantes se les llama gigantes gentiles. Destruyeron todos los plátanos, excepto el que tenía un nido. La asombrosa naturaleza de Dios”, escribió.

This is the reason as to why elephants are called gentle giants. Destroyed all the banana trees , except the one having nests.

Gods amazing Nature?

(Shared by ?@Gowrishankar005?) pic.twitter.com/iK2MkOuvaM

— Susanta Nanda IFS (@susantananda3) May 7, 2021