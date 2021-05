No pudo con el desamor: Presumen que una estudiante de El Bronx se suicidó después de que su novio la terminó

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Saniyya Dennis, nativa de El Bronx y estudiante de Buffalo State College (NY) desaparecida hace dos semanas, pudo haberse arrojado desde las Cataratas del Niágara después de que su novio rompió con ella, dijeron las autoridades este jueves.

Por El Diario NY

Dennis, adolescente de 19 años, fue vista por última vez saliendo de su dormitorio universitario el 24 de abril. “Parece que esta pobre niña se quitó la vida”, dijo el fiscal de distrito del condado Erie, John Flynn, ayer en una conferencia de prensa.

Saniyya Dennis had just broken up with her boyfriend when she left her dorm and took two buses to Niagara Falls two weeks ago https://t.co/XeVQviXd0c

— The Daily Beast (@thedailybeast) May 7, 2021