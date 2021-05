Queda al descubierto el motivo de la visita de Steven Seagal a Venezuela

El actor Steven Seagal visitó esta semana el país para estrechar lazos entre Rusia y Venezuela, pero ni las autoridades chavistas ni la celebridad de Hollywood dieron explicaciones sobre el motivo de su inusual encuentro.

lapatilla.com

Seagal, quien tiene nacionalidad rusa desde 2016 y ha sido designado como Representante del Ministerio de Exteriores del país europeo, visitó Venezuela junto a una larga delegación turística de ese país para promocionar en Rusia el turismo en la Isla de Margarita.

One purpose of Steven Seagal's unusual visit to Venezuela appears to be to boost Russian tourism. He is being accompanied by a large delegation of tour operators, many of whom are currently in Margarita. pic.twitter.com/LcaL7WYkd2

— Stephen Gibbs (@STHGibbs) May 7, 2021