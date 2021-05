Expresidente Obama anunció que su perro falleció

El expresidente Barack Obama anunció el sábado que el ex ” primer perro ” Bo había muerto.

Por NBC News

Bo, un perro de agua portugués que el senador Ted Kennedy y su esposa Victoria les regalaron a los hijos de Obama, Sasha y Malia, en 2009, tenía aproximadamente 12 años.

“Hoy nuestra familia perdió a un verdadero amigo y fiel compañero”, tuiteó Obama. “Durante más de una década, Bo fue una presencia constante y gentil en nuestras vidas, feliz de vernos en nuestros días buenos, nuestros días malos y todos los días en el medio”.

