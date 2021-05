Tiroteo en Times Square dejó varios heridos incluyendo a una niña de tres años (Videos)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Durante la tarde de este sábado se notificó de un segundo tiroteo en EEUU, esta vez en la concurrida Times Square de la ciudad de Nueva York donde se reportaron heridos tras el hecho, que incluyen a una bebé y su madre.

Una madre y su hija de 3 años fueron baleadas el sábado por la noche en Times Square, dijeron fuentes policiales a The Post.

El tiroteo estalló poco antes de las 5 pm en West 44th Street y Seventh Avenue.

No se supo de inmediato dónde golpeó a la madre, pero la niña recibió un disparo en la pierna.

Las dos víctimas fueron trasladadas de urgencia al Hospital Bellevue en condición estable, dijeron las fuentes.

Funcionarios policiales se encuentran en el lugar atendiendo la emergencia y buscar al sospechoso que huyó a pie.

La primera balacera de este 08 de mayo ocurrió en el popular centro comercial Aventura Mall al sur de Florida que dejó al menos un herido.

