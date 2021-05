Al menos siete heridos tras derrumbe de un balcón en Malibú

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Al menos dos personas resultaron gravemente heridas y otras cinco víctimas fueron reportadas con heridas leves este sábado, después de que se derrumbara un balcón en una propiedad frente a la playa en Malibú, California, según el Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles.

Por NBC News

Las cinco víctimas con heridas leves a moderadas fueron tratadas en el lugar, dijeron las autoridades, después de decir inicialmente en una serie de tuits que cuatro personas fueron llevadas a centros de trauma.

No quedó claro de inmediato qué causó el colapso o cuántas personas se reunieron en la casa en la Pacific Coast Highway.

COLLAPSE | FS70 #Malibu | 20526 W Pacific Coast Highway | BC5 reports a balcony collapse with 5 patients, all Trauma criteria. 2 additional ground Paramedic Squads (S68 S88) requested. USAR Task Force 103 en route. This is the “Big Rock Incident”. #BigRockIC #LACoFD

#BigRockIC: 4 patients transported to area Trauma Centers. Several other patients with minor injuries are being evaluated and treated on scene. The building will be red tagged until Building & Safety can respond on Monday. #Malibu #LACoFD

— LACoFD Incident Alerts (@lacfd) May 9, 2021