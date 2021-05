“Mi alma dejó mi cuerpo”: Niña de 6 años se topó con un tiburón en una playa de Hawái (VIDEO)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Sheri Gouveia grabó un video que muestra a su hija, Anela Rezentes, escapar en el último momento de un tiburón en la playa Kamala en la isla de Oahu, en Hawái.

Por: RT

“Mi alma dejó mi cuerpo”, señaló Rezentes, citada por medios locales. “Vi un tiburón. No me di cuenta de que estaba a mis espaldas. Así que tenía muchas ganas de salir corriendo. Estaba muy asustada”, explicó.

“Cuando salió del agua, [mi hija] estaba histérica”, dijo Gouveia, además de subrayar que “ella está aquí casi todos los fines de semana, y nunca antes había sucedido algo como esto”.

De acuerdo a los expertos, parece que se trataba de un tiburón de puntas negras. Esta especie se alimenta de peces y habitualmente busca comida en aguas poco profundas. Creen que el tiburón estaba persiguiendo peces y no que quisiera ir a por la niña.

A young girl playing in the shallow waters of a beach in Hawaii ran out of the water after she spotted the fin of a possible shark close to her.

Her mother said she was grateful her daughter was unharmed. https://t.co/1hn9CE1KR5 pic.twitter.com/CowHSgLW2q

— ABC News (@ABC) May 9, 2021