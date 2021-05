¡SUSTO! Un turista quedó atrapado en un puente al desprenderse los paneles de vidrio que tenía como base (Video)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Un turista quedó atrapado este viernes en un puente con fondo de vidrio en la provincia china de Jilin, luego de que fuera dañado por un vendaval, lo que generó preocupación por la seguridad de este tipo de construcciones, muy populares en el país, informa la agencia Xinhua.

Varias piezas de vidrio de la cubierta del puente, de 100 metros de altura, fueron arrancadas por el viento, que alcanzó una velocidad de hasta 150 km/h. Como resultado, uno de los visitantes, que no logró abandonar el sitio, tuvo que esperar a que fuera rescatado por los equipos de emergencia y fue llevado al hospital para recibir ayuda psicológica. Las autoridades locales, que ya están investigando el caso, llevarán a cabo una inspección de seguridad integral de todas las atracciones turísticas.

Aunque no se produjeron víctimas, el incidente generó polémica entre los internautas chinos. “Esta es exactamente la razón por la que no me atrevo a pisar un puente como ese”, escribió un usuario, mientras que otro preguntó: “¿Con qué frecuencia se realizó el mantenimiento del puente?”.

Los puentes de este tipo son cada vez más populares en regiones montañosas de China como una forma de atraer a los turistas que buscan novedades y aventuras.

