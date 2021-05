¡De terror! Decenas de cadáveres de víctimas por Covid-19 aparecen flotando a orillas del río Ganges

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Hinchados y en descomposición, flotando o atascados a orillas del río Ganges, más y más cadáveres de supuestas víctimas de covid-19 han aparecido desde este lunes en la ciudad de Chausa (estado de Bihar, India), informa NDTV, citando a las autoridades locales.

Por: RT

Fueron residentes locales quienes dieron la voz de alarma, al ver los restos por la mañana. La administración local precisó que se trata de más de 40 cadáveres, aunque, según otras fuentes, hay alrededor de 100 cuerpos.

“According to preliminary reports, the number of dead bodies range from anywhere between 40 to 150 and are believed to have been dumped into the river in Uttar Pradesh.”https://t.co/sDB06IsmEK

— Avinash Paliwal (@PaliwalAvi) May 10, 2021