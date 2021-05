Gobierno de Biden respalda Acuerdo Nacional para salvar a Venezuela presentado por Juan Guaidó

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La subsecretaria de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, Julie Chung, anunció este miércoles el respaldo del Gobierno de los Estados Unidos al camino planteado por el presidente Juan Guaidó y la Alianza Unitaria para solucionar la crisis en Venezuela.

CCN

“Apoyamos a Juan Guaidó y los esfuerzos de la oposición venezolana para restaurar pacíficamente la democracia en Venezuela a través de elecciones presidenciales y parlamentarias libres y justas”, acotó Chung en un mensaje publicado a través de sus redes sociales.

La funcionaria estadounidense aseguró que la única solución a la crisis humanitaria que afronta Venezuela es un acuerdo integral que conduzca a un resultado democrático que los venezolanos quieren y merecen.

