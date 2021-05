Periodista informaba el robo de un perro y en pleno reportaje atrapó al culpable

Una presentadora del canal de televisión estadounidense 7News, con sede en Massachusetts, se encontraba reportando acerca del robo de un perro cuando divisó al sospechoso, paseando junto al canino cerca de la escena del crimen, y ayudó a su captura.

Por: Actualidad RT

Según el Departamento de Policía de Cambridge, el pasado viernes un hombre abrió un automóvil que se encontraba parqueado, tomó al perro (de 13 meses y llamado Titus) y se lo llevó. La reportera Juliana Mazza y un camarógrafo fueron al lugar de los hechos el día domingo para hacer un informativo.

Yesterday at approximately 12:32p, an unknown suspect broke into and entered a vehicle that was parked at 620 Memorial Drive & stole a 13-month-old white German Short Haired Pointer out of the vehicle. The suspect was then observed walking the dog over the BU Bridge into Boston. pic.twitter.com/titQ0WvPMM

Mientras se preparaban para filmar, el camarógrafo John Guice vio a un hombre que paseaba con un perro de las mismas características del que fue reportado como robado, y junto con la periodista lo detuvieron para hacerle preguntas. Enseguida notaron que, de hecho, se trataba de Titus, y comenzaron a filmar.

Al ser interrogado, el sospechoso, posteriormente identificado como Kyle Gariepy, admitió haber tomado el can, aunque definió el hecho como un “simple error”.

Today I was on the job looking into a stolen dog in #Cambridge. I NEVER could’ve imagined that my photog & I would be the ones to actually FIND him! Happy to report we stopped the suspect (whose been arrested) & helped get #Titus back to his dog dad?? AND IT’S ALL ON CAMERA ?? pic.twitter.com/ICj5viviRg

— Juliana Mazza (@julianamazzatv) May 8, 2021