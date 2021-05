Biden confirmó que vacunados en EEUU no tendrán que usar tapabocas

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC por sus siglas en inglés), informaron el jueves que las personas que están completamente vacunadas no necesitan usar tapabocas al aire libre y pueden incluso dejar de usarlos en interiores en la mayoría de los lugares.

Por Voz de América

La agencia del gobierno actualizó sus directrices para las personas vacunadas, diciendo que pueden “retomar las actividades que tenían antes de la pandemia”.

Los CDC también establecieron que las personas completamente vacunadas no necesitarán distanciarse físicamente en la mayoría de los lugares. La agencia espera que las nuevas directrices motiven a más estadounidenses a vacunarse.

El presidente Joe Biden fue enfático sobre la noticia, al exponer en un tuit: “La regla ahora es simple: vacúnese o use una máscara hasta que lo haga. La decisión es tuya”.

The rule is now simple: get vaccinated or wear a mask until you do.

The choice is yours.

— President Biden (@POTUS) May 13, 2021