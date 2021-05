José Luis Monroy: ¡Hasta aquí llegamos?

Posteado en: Opinión

Hola que tal mi gente, ¿ya nos tiene que dar igual? ¿No hay nada que hacer? ¿Es remar contra corriente con una canoa en un mar revuelto con olas de seis metros y con una tormenta perfecta?

¿Hasta aquí llegamos?

Perfecto entonces. Dejémoslo todo. No lo creo.

Ya es hora de que Venezuela descanse de todo este bochorno arbitral, ¡ya basta! te nombran un CNE para unas elecciones de la AN y luego van con otro para unas elecciones regionales, ¿y no se suponía que los que hicieron la

elección de la AN eran para siete años? Por cierto ambos ilegítimos, por lo cual todo lo que emane de allí es ilegitimo, cosa que nos hemos cansados de repetir hasta el cansancio.

Es sabido que nuestro PAIS es muy particular, porque fíjense ustedes ya a muchos se los olvidó lo que paso en diciembre del 2020 en ese mes y en plena pandemia y con todas las medidas de bioseguridad fuimos a una consulta popular, pues ya eso es historia para los de la oposición, pero les puedo recordad que en esa consulta rechazábamos el evento del 6 de diciembre y además solicitábamos a la comunidad internacional su desconocimiento ¿y si eso fue así porque ahora salen con otra cosa?

Lo que ocurrió el 6 de diciembre fue ilegitimo, y la comunidad internacional lo rechazó, por lo tanto este nuevo CNE es ilegitimo y las elecciones que hagan son ilegitimas y si tú te prestas para eso pues eres parte de algo rechazado por la comunidad internacional.

Ya el régimen con su ministerio de elecciones anuncio la fecha para las regionales, y los políticos amantes de este bochorno se enloquecieron y se lanzaron al agua, elecciones, por cierto tanto cacarear elecciones libres y esas no se ven por ningún lado, no son ni serán libres mientras Nicolás este allí, no le den más vueltas y el que se sume a esa sinverguenzura sencillamente tiene que ser catalogado de alacrán.

Una pregunta, bueno otra más de las tantas que he hecho en este artículo, ¿si los diputados de la AN del 2015 reconocen al CNE elegido por la AN chavista, entonces la están reconociendo también, porque aceptan como válidos sus actos? Y ya he visto muchos de esos diputados dejarle el pelero a Guaido y cuadrarse para ese lado.

Ahora hay un nuevo llamado de parte del presidente interino, Guaidó planteó una negociación con observación internacional y pidió nuevas presidenciales y parlamentarias a cambio del “levantamiento progresivo” de sanciones. Pero el régimen acaba de anunciar las regionales para el mes de noviembre, ¿cómo queda entonces este planteamiento?

Al parecer al régimen o no le paro o anda en otra jugada, porque eso de soltar de una vez las regionales es querer decir que ellos no negocian por unas elecciones generales, que Nicolás sigue y que las presidenciales son el 2024.

Pero los Estados Unidos dicen que si el régimen sigue así, aprieta con más sanciones.

Los que ya tenemos cierta edad nos acordamos perfectamente de lo que fue Kodak. El gigante fotográfico fabricó, por ejemplo, la película en la que se registró la primera visita del hombre a la luna y dominó su mercado durante un siglo. Era un imperio aparentemente invulnerable, pero no supo adaptarse a los cambios que trajo la revolución digital. Sus directivos, muchos de ellos verdaderas eminencias en técnicas de revelado o negativos, se negaron con profusión a adoptar un enfoque rupturista cuando el panorama de su sector estaba cambiando rápido y para siempre. Así, tras encadenar un error tras otro, Kodak acabó declarándose en bancarrota en 2012.

Sirva esta historia de auge y caída como analogía de lo que le puede suceder en Venezuela.

Muchos no lo ven, es más, cada día hay más reacios a pensar que este régimen saldrá.

Amigos el régimen no será eterno y si hay muchas cosas moviéndose para que se vayan, no se olviden que tiene precio en su cabeza, no olviden los crímenes y no olviden que aquí se puso en marcha una consulta en 2020 y aunque muchos piensen que de eso no salió nada, yo tengo otra opinión, no olviden la pregunta número 3 allí se está haciendo todo para hacer efectiva la pregunta numero 1

Ahora le quiero decir algo para unos cuantos, tanto nadar para morir en la orilla.

¡Como siempre, usted elige! ,

