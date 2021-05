Viernes negro para El Nacional, por Robert Alvarado @robertveraz

Posteado en: Opinión

“No pueden haber elecciones libres y justas en Venezuela sin libertad de expresión” James Story

Cuando escuchamos la frase Black Friday o Viernes Negro es el día en que se inaugura la temporada de compras navideñas en Estados Unidos. Muchos otros países también optaron por realizar la jornada especial de rebajas, pero en Venezuela se refiere al día 18 de febrero de 1983, cuando el gobierno del presidente Luis Herrera Campíns anunció al país el fin de la libre convertibilidad del bolívar a 4.30, su devaluación en un 30% y el establecimiento de tasas de cambio múltiples derivadas de las políticas económicas, todo se vio en desgracia para los venezolanos. Ese viernes lo reflejamos en desgracia cuando conocemos una noticia trágica y cae justamente en el quinto día de la semana y lo enfocamos en un “Viernes Negro” algo que se conoció por el Tribunal Cuarto de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas practicó la medida de embargo ejecutivo contra la sociedad mercantil Editora El Nacional C. A., parte demandada en el juicio que por daño moral sigue en contra Diosdado Cabello. El Cartel de notificación dejado en la puerta principal del Diario El Nacional.

Recordar Es Vivir (https://www.youtube.com/watch?v=kWYOmvDOoD0) como lo cantaba Daniel Santos en forma de un poeta que recitaba una melodía llena de amor: Recordar es vivir y regresando hacia el pasado/ Entre sombras y luz, atrás todo ha quedado/ Una historia de amor que fue mentira/ Una gran ilusión que alegró nuestras vidas/ En brumas del ayer se han quedado perdidas… pero la realidad es otra cuando Carlos Andrés Pérez aseguró, en una entrevista del programa Primer Plano conducido por Marciel Granier, que si Hugo Chávez llegaba a ganar la presidencia de Venezuela, el país caería en una dictadura. Dicho por CAP Pregunta de Marcel “¿pero cuál es la tragedia que usted avizora si gana Chávez?”. Respuesta de CAP “Una dictadura. Y nosotros sabemos lo que es una dictadura, no habrá ley, no habrá derecho de expresión, las cárceles se abrirán para quienes no estén de acuerdo con este gobierno, no se le permitirá a nadie disentir. Todos los problemas que hoy vemos y queremos acabar, los problemas de corrupción y del poder judicial, se harán más graves aún”. Pérez dijo la verdad en el momento más indicado pero nadie le creyó, los venezolanos se fueron ilusionado del comandante Chávez con aquella promesa de acabar las políticas de la cuarta república y fue peor el remedio que la enfermedad, se comenzó la profecía de CAP. Aquellos que estaban en contra del régimen lo mandaron pal pote es decir a las diferentes cárceles de Venezuela. Los disidentes del gobierno pasaron estar en una lista de presos políticos

El mismo Chávez mando a cerrar RCTV el día 28 de mayo del 2007 en horas de la medianoche. No sólo lo dejaron sin su señal abierta, también le confiscaron los equipos de transmisión, que actualmente están en manos del Gobierno Nacional y son utilizados por la Televisora Venezolana Social (Tves), un canal que al parecer no cumple las funciones para las que fue creada. RCTV lucho por seguir al aire a través de servicios de televisión por suscripción (cable y satelital) y se levantó su sintonía televisiva en que todos los venezolanos se unieron a verlo y ese mismo gobierno con una AN arrodilla en ese momento crea una ley para controlar las cableras y así el día 23 de enero del 2010, el director de Conatel y Ministro del Poder Popular para las Obras Públicas y de Vivienda, para aquel entonces Diosdado Cabello, exhortó públicamente a las empresas proveedoras de servicios de televisión por suscripción (cable y satelital) a sacar inmediatamente de sus grillas de programación a los canales que, a su juicio, estarían incumpliendo la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión. Un hecho que logro que todos los medios en Venezuela, se arrodillaran al régimen para no le pasaran lo mismo con el canal de Quinta Crespo. Qué casualidad el mismo personaje que persigue El Nacional.

Al serse conocer la noticia muchos forista dieron su opinión al respecto unos a favor y otros en contra la medida donde dicen: Todas las democracias y países libres deben legislar y penalizar la práctica y difusión del socialismo y comunismo, así como cerrarle todo vestigio posible de lograr puestos políticos de elección popular, tal y como es controlado, perseguido, penalizado y castigado la libre expresión en medios, internet y RR.SS. y hasta los mismos DD.HH. y las prácticas comerciales capitalistas, en los países que son gobernados por sus respectivos dictadores (Xi-Ping, Putin, Kim-Jon, Lukashenko, Erdogan, Ortega, Maduro, Díaz Canel, Fernández, Min Aung, ETC.

No se les puede permitir en los países democráticos y de libre mercado que con el disfrute de los derechos de acceso garantizado a los medios, RR.SS. internet y goce de sus DD.HH. sujetos de corte socialista, comunista, castrista, chavista o populista divulguen su doctrina de envidia, resentimiento, persecución, apropiación de bienes ajenos y medidas de control completamente intrusivo y abusivo a los estándares de la calidad de vida universal y hasta les sea lícito lograr la aventura de postularse a cargos políticos y llevar a cabo sus prácticas empobrecedoras y contrarias a la práctica democrática y al equilibrio de los sistemas económicos

Se debe aplicar el mismo trato de PROHIBICIÓN, CONTROL Y PERSECUSION que esas dictaduras y estados fallidos dan a los demócratas, medios libres, internet, RR.SS., ONG, personas comerciantes y capitalistas en sus respectivos territorios ocupados… No soy quien para descalificar aun comunista que tenga ideales marxistas, pero sí le puedo decir en mi juventud conocí muchos de esos honestos que no son parecido a los que hoy nos gobierna con eso que dice ser defensores del Socialismo del siglo XXI lo señalan y como dijo María Corina Machacho que son unos ladrones y algunos venezolanos conocen la noticia de expropiación del Diario El Nacional se preguntan: ¿Para que quieren robarse un Diario? todo lo que se roban lo destrozan, robaron todas las tierras productivas y no hay comida, se robaron las fábricas y no hay productos, se robaron a la empresa estatal PDVSA y no hay gasolina, se robaron los centrales azucareros y no hay azúcar, se robaron las fábricas de café y no hay café, para que quieren un diario si los chabestias no leen periódicos, ellos tienen la cartilla cubana y con eso son felices…

Muchos porta voces se han pronunciado entre esos El Departamento de Estado de EE. UU. y la embajada norteamericana en Venezuela aseguran que el gobierno de Nicolás Maduro es el principal responsable de violar la libertad de prensa ante el embargo realizado en sede del diario El Nacional. Recordar es vivir como dije al comienzo, se repite la misma historia de nunca acabar como lo hizo Chávez con RCTV y no solamente cerró este canal, sino que luego se dedicó al cierre de 300 emisoras de radio en diferentes estados del país, entre esas radios fue visceral como arremetieron contra todo el Circuito Nacional Belfort (CNB). Creyendo que había acabado su talón de Aquiles y sus herederos del chavismo hacen lo mismo con el Diario El Nacional, el periódico más antiguo de Latinoamérica, ellos no le dan papel para que la noticia salga impresa, solo se conocen sus noticias vía digital web y hoy El Nacional está en la mira de la justicia roja rojita….

