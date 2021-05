Un palestino murió tras atropellar a varios policías israelíes en Jerusalén (VIDEOS)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Un palestino murió hoy tras atropellar a varios policías israelíes que fueron heridos leve y moderadamente en Seij Yarrah, barrio clave de Jerusalén Este ocupado por familias palestinas que están en riesgo de desalojo en favor de colonos judíos, uno de los detonantes del actual repunte de tensión en la región.

“Unidades de Policía respondieron a un ataque con un vehículo”, concretó un portavoz policial, que aseguró que el conductor “recibió disparos” de los agentes y murió en el lugar de los hechos. Según el diario Haaretz, el atacante era un hombre palestino de la ciudad.

Al menos cuatro policías sufrieron heridas leves y dos resultaron heridos moderadamente. Según vídeos difundidos por redes sociales, el atropello se produjo cuando el sospechoso embistió con su carro a gran velocidad a un grupo de agentes apostado entre vallas en un control de acceso a una calle de Seij Yarrah.

El incidente eleva aún más la tensión en este barrio estratégico de Jerusalén Este, cercano a la Ciudad Vieja, donde este último mes ha habido constantes manifestaciones de apoyo a varias familias palestinas que tienen órdenes judiciales de desalojo de viviendas cuya propiedad de antes del 1948 -cuando se fundó Israel- reclaman organizaciones judías colonas.

Ramming attack reported in East Jerusalem. Palestinian driver was killed by Israeli occupation forces, the incident occur at Nablus road in Sheikh Jharrah.

La oposición del vecindario y las recientes movilizaciones a pie de calle han llevado a enfrentamientos con los colonos israelíes del área, mientras que la tensión con la Policía -que estas semanas detuvo y dispersó casi diariamente a los manifestantes- fue uno de los factores que escaló la violencia en Jerusalén y la región.

El grupo islamista Hamás, que el pasado lunes lanzó varios cohetes hacia la Ciudad Santa, reivindicó que Sheij Yarrah fue uno de los asuntos que le llevó a actuar, exigiendo la retirada del barrio de las fuerzas de seguridad israelíes.

El disparo de proyectiles desde Gaza hacia Jerusalén marcó también el inicio de la escalada bélica entre la franja e Israel, que hoy entró en su séptimo día, mientras sigue el incesante intercambio de fuego entre las milicias y el Ejército israelí.

The moment the #Israeli security shot and killed the Palestinian driver after he rammed his car into and Israeli checkpoints in al shieakh Jarah neighborhood in #jerusalem pic.twitter.com/HZDQsyOzlr

— Nasser Atta (@nasseratta5) May 16, 2021