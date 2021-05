Captan impactantes cigarras mientras emergen de la tierra en EEUU por primera vez en 17 años (Videos)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Varias cigarras conocidas como Brood X fueron captadas la pasada semana emergiendo de la tierra por primera vez desde el 2004. Se espera que esta primavera miles de millones de estos insectos excaven su camino hacia la superficie y se apoderen de casi todo el este y partes del centro de EE.UU.

Por RT

El ornitólogo Gabriel Foley grabó el pasado viernes en Washington el momento de la transformación de una cigarra de ninfa a espécimen adulto. En un video, publicado en su cuenta de Twitter, se puede ver cómo el insecto con los ojos rojos sale de su caparazón con un aspecto pálido y alas amarillas antes de que su esqueleto se endurezca y se vuelva marrón.

.@JERutter and I finally got to see our first of the Brood X #cicadas this morning.

I captured this 4.5 hour time lapse of its transformation from nymph to adult.

SO. DANG. COOL. pic.twitter.com/tgA0vqP4IW

— Gabriel Foley (@birdnirdfoley) May 14, 2021