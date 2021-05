Consumido por las llamas: Así quedó un tren que transportaba fertilizantes tras descarrilarse en Iowa (Video)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Un tren de carga que transportaba fertilizantes descarriló y se incendió en Iowa el domingo por la tarde y envió columnas de humo al aire.

Por ABC News

El incidente tuvo lugar alrededor de las 2 pm CT cerca de Sibley, Iowa, según Glenn Anderson, administrador de la ciudad de Sibley.

Anderson dijo a ABC News que no hubo informes inmediatos de heridos o muertes, pero decenas de residentes cercanos fueron evacuados mientras las cuadrillas se apresuraban a apagar las llamas.

“La administración de emergencias del condado de Osceola informó que aproximadamente 80 personas fueron evacuadas de la ciudad de Sibley como resultado de un descarrilamiento de un tren y un incendio”, dijo Lucinda Parker, de Iowa Homeland Security and Emergency Management, a ABC en un correo electrónico el domingo por la noche.

Anderson dijo que parece que el combustible del tren se incendió durante el descarrilamiento.

A freight train hauling fertilizer derailed and caught fire near Sibley, Iowa, sending plumes of smoke into the air.

Officials said there were no immediate reports of injuries, but nearby residents were evacuated as crews scrambled to put out the flames. https://t.co/jIyerjJlJf pic.twitter.com/u69rwVjqHP

— ABC News (@ABC) May 16, 2021