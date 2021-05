Eric Farnsworth: Sanciones contra el régimen de Maduro no deben estar en discusión hasta que funcionarios abandonen el país

Posteado en: Actualidad, Internacionales

El Vicepresidente del Consejo de las Américas, Eric Farnsworth, a través de su cuenta de Twitter manifestó que las sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro no deben estar en discusión hasta que a menos funcionarios abandonen el país.

Farnsworth, destacó que dichas sanciones “son una herramienta, no un objetivo”, según sus declaraciones, “El objetivo es acabar con una dictadura criminal y restaurar la democracia”.

“Las sanciones al régimen de Maduro en Venezuela son una herramienta, no un objetivo.. Las sanciones construyen un apalancamiento para alentar u obligar a las acciones. Ese es el objetivo. Levantarlas prematuramente anula el objetivo al reducir la influencia”, dijo.

“Las sanciones contra funcionarios del régimen por crímenes de lesa humanidad, narcotráfico, corrupción flagrante y similares no deben estar en discusión hasta que y a menos que Maduro y compañía dejen Venezuela. De lo contrario, la democracia no puede volver y todo el ejercicio es inútil”.

Comentó además que se podrían levantar algunas sanciones solo después que el chavismo “de varios pasos de importancia crítica, como liberar incondicionalmente a los presos políticos, liberar a la prensa, eliminar las sanciones a la oposición, trabajar con Guaidó en las vacunas”, acotó.

“Mientras tanto, Maduro acaba de tomar medidas para restringir aún más la libertad de prensa en Venezuela. Así que supongo que no se toma realmente en serio lo de ‘enviar señales’ o ‘mostrar flexibilidad’ para las negociaciones, a no ser que sólo esté tomando rehenes para liberarlos como resultado de las conversaciones”.

