Angustioso momento en que policías de Nueva York rescataron a joven que cayó en las vías del Metro (Video)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Dos policías de la policía de Nueva York salvaron a un hombre que se derrumbó en una plataforma del metro y cayó sobre las vías cuando un tren A se acercaba a la estación el domingo.

Por New York Post

Los oficiales Christopher Cerny y Gary Lamour vieron al hombre no identificado en medio de un episodio médico caer sobre las vías en la estación de la calle 14 y la avenida Ocho, dijo la policía.

Las imágenes de la cámara corporal publicadas en Twitter muestran a uno de los oficiales señalando el camino del tren con una linterna mientras un tren A en dirección norte ilumina el túnel camino a la estación.

Después de que el tren se detuvo, uno de los oficiales salta a las vías y ayuda a levantar al hombre de regreso a la plataforma, según muestran las imágenes.

Posteriormente, el hombre fue llevado por EMS al Hospital Bellevue, según el Departamento de Policía de Nueva York.

La jefa de tránsito Kathleen O’Reilly elogió a los oficiales en una publicación de Twitter el lunes .

Watch as Officers Cerny and Lamour signal to an oncoming train to stop after a man fell onto the tracks. Their presence and quick action helped save this man's life. pic.twitter.com/Z394Zc8Ve3

— NYPD NEWS (@NYPDnews) May 17, 2021