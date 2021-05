¿Casualidad? Esta podría ser la primera declaración de amor de Jennifer López a Ben Affleck

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Si tú también sigues en shock después de saber que Jennifer López y Ben Affleck podrían volver a estar juntos, esto te interesa. Cada día que pasa tenemos nuevos datos sobre el regreso de ‘Bennifer’ y, aunque se les ha visto juntos en varias ocasiones, lo cierto es que por el momento no hay nada confirmado. Hasta ahora, ninguno de los dos se había pronunciado al respecto, pero este fin de semana la cantante ha publicado un mensaje que ha dejado a sus fans sin palabras. “Todos mis discos son muy especiales para mí, pero This is Me… then es mi disco favorito de todos los que he hecho… ¡hasta ahora!”, ha escrito Jennifer haciendo referencia al álbum que publicó en noviembre de 2002, después de comprometerse con Ben.

Por Hola México

Este detalle no ha pasado desapercibido y muchos piensan que la protagonista de películas como Planes de boda, Sucedió en Manhattan, La madre del novio o Estafadoras de Wall Street ha querido declarar su amor por Affleck recordando aquel disco tan especial para ella. De hecho, no solo incluye la canción que le dedicó, titulada Dear Ben, sino que el mítico videoclip de Jenny from the Block estaba protagonizado por él y tenía escenas de lo más románticas y apasionadas. “Sé que muchos de vosotros me habéis escuchado decir esto antes, así que en honor a mis JLovers que habéis hecho que vuelva a estar en las listas de éxitos otra vez después de 19 años, aquí está un pequeño recuerdo”, ha dicho dando las gracias a sus fans más incondicionales.

El mensaje de Jennifer ha enloquecido a sus seguidores, quienes han ‘muerto’ de amor al leer sus palabras. “También es mi disco favorito”, “Ojalá vuelvan a estar juntos”, “Me encanta esta pareja”, “La letra de Dear Ben es…”, “¿Os imagináis que vuelven a hacer un videoclip?”, “Este disco fue el nacimiento de Bennifer”, “Lo recuerdo como si fuera ayer, qué época tan bonita…”, “Está claro que su mensaje es intencionado”, “Yo creo que está confirmando que han vuelto”… son algunos de los comentarios que pueden leerse en el post de la diva del Bronx que ha superado los 1,7 millones de likes. Además, muchos de ellos han recordado la letra de Dear Ben, en la que Jennifer cantaba: “Eres perfecto, no puedo controlarme. No puedo estar con nadie más. Te amo, eres perfecto. Una manifestación de mis sueños, haces que mi cuerpo sienta un millón de cosas diferentes. Creo que Dios te hizo para mí. He escrito esta canción para hacerte saber que siempre serás mi amor, mi hombre, mi amigo y mi rey”.