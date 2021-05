El Horóscopo de las Mentes Gemelas: 18 de mayo de 2021

Posteado en: Astrologia, Titulares

Aries

A pesar de lo mucho que te esfuerzas no ves resultados. El día comienza un poco tenso pero aleccionador. Abres los ojos y te das cuenta que has hecho mal, pero como cuando se quiere se puede encontrarás el camino para hacerlo mejor.

Tauro

No se trata de ser el mejor, tiene que ver con hacerlo bien, con trabajar por ti y para ti y no por demostrar nada a otros de lo que eres capaz. No lo necesitas, es fastidioso y agotador vivir así. Una persona feliz vive sin estar pendiente del que dirán.

Géminis

Lucha por ese cambio que quieres desde hace tiempo. No basta con soñar, convierte tus sueños en metas y tus metas en realidades y eso solo lo puedes lograr con acción. Al principio te resistirás, tendrás miedo y pondrás excusas pero una vez que rompas las barreras todo será más fácil.

Cáncer

Asumir posición de víctima e ir contándole a todos tus males no solucionará nada ni hará que tu pareja te quiera más. No te conviertas en una carga. Si no tienes nada que decir es mejor que no digas nada.

Leo

Día confuso, por un lado logras lo que quieres pero por otro no estás satisfecho. Y es que al parecer nunca estás conforme. A partir de hoy agradece todos los días, porque cuando lo haces las puertas de abren para más.

Virgo

Piensa mal y acertarás. Desde hace días tu intuición te advierte de que debes estar alerta o te sacarán del juego. Hoy más que nunca debes confiar en ti y cuidarte de enemigos ocultos.

Por otro lado pospones decisiones relacionadas con la pareja y la relación se resiente. Cuidado con eso.

Libra

Creas un equipo de trabajo que te ayude a alcanzar tus metas pero hay mucho por hacer. Distribuye las responsabilidades y deja muy claras las reglas del juego. A veces hay que ceder el control, pero sin perderlo completamente.

Escorpio

Se te cae el mundo. Se presentan dificultades y piensas que no podrás superarlo, pero no es así, puede que te lleve un tiempo y necesites ayuda extra, pero podrás resolverlo. Durante el proceso no pienses demasiado ni crees una película mental que te impida avanzar.

Sagitario

Hoy eres especialmente compasivo, escuchas y apoyas a una persona especial, y aún si entiendes su punto de vista estás dispuesto a estar allí en las buenas y en las malas. Eso si, da tu opinión solo si te la pide.

Capricornio

Estás tan concentrado en otras áreas de tu vida que el amor no es una prioridad. Para quienes estén solteros esta bien, pero si tienes una relación necesitas cambiar tu actitud. Cuídate de descuidar lo realmente importante.

Acuario

Es hora de poner un freno a una situación que te asfixia. No puedes continuar por el mismo camino, no es sano y no te conduce a ningún lado, o por lo menos no a ninguno bueno. Cuando lo hagas aleja las dudas y el miedo porque al final destruirán tus metas.

Piscis

Nadie está exento de cometer errores, ni siquiera tú. No eres perfecto y puedes superar lo que te propongas. La clave es aprender de cada experiencia para no cometerla otra vez. Por cierto, si tienes que pedir perdón, hazlo.