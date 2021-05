Una nueva tecnología engaña a los tumores para que se eliminen a sí mismos

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Investigadores de la Universidad de Zúrich han modificado un adenovirus respiratorio común –un tipo de virus respiratorio que a menudo se reutiliza y se emplea ampliamente en tratamientos médicos como mecanismo de administración– para que entre en las células tumorales como un “caballo de Troya” y suministre genes para diversos tratamientos. Así lo reseñó DW.

Estos genes engañan a las células tumorales para que produzcan anticuerpos terapéuticos, lo que hace que se eliminen. A diferencia de la quimioterapia o la radioterapia, este método no daña las células sanas normales. Una vez dentro de las células tumorales, los genes suministrados sirven de modelo para los anticuerpos terapéuticos, las citoquinas y otras sustancias de señalización, que son producidas por las propias células cancerosas y actúan para eliminar los tumores desde dentro.

A new technology developed by UZH researchers enables the body to produce therapeutic agents at the exact location where they are needed. The innovation could reduce the side effects of cancer therapy.https://t.co/c7Y64pMwP1 @LaBiochemista @UZH_Science pic.twitter.com/CqCg1STebo

— Universität Zürich (@UZH_ch) May 18, 2021